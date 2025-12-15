Sagunt gana casi una semana y 9 millones de euros con su presupuesto

Ya es oficial: El Ayuntamiento de Sagunt, su empresa y su fundación ‘facturarán’ el próximo año algo más de 127 millones de euros. Así lo atestigua la aprobación definitiva del presupuesto para 2026, que se adelanta seis días al récord de precocidad que se estableció el año pasado, al tiempo que eleva en cerca de 9 millones de euros, un 7,6 %, las previsiones económicas con respecto a 2025.

Toni Iborra durante su defensa plenaria del presupuesto. / M.M.C.

Después de una tramitación que ha superado con éxito todos sus pasos, pocos detalles quedan ya por desgranar de unas cuentas que se elevan a 105,7 millones para el consistorio, 21,1 millones para la Sociedad Anónima de Gestión (SAG) y 432.500 euros para la entidad que gestiona el patrimonio industrial y la memoria obrera del Port de Sagunt.

Personal

En el presupuesto general, los gastos de personal rozan los 55,5 millones, las inversiones se quedan en los 14,1 millones, el pago de la deuda supone casi 4,6 millones de euros y los ingresos por impuestos y tasas se disparan a los 81,8 millones de euros.