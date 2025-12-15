Sagunt tumbó la moción del PP sobre los autónomos entre reproches cruzados

El pleno municipal de Sagunt rechazó la moción presentada por el Partido Popular en defensa de los trabajadores autónomos, una iniciativa que los populares habían llevado a la sesión con el objetivo de posicionar al consistorio frente a la “subida de cuotas anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez” y reclamar un mayor compromiso con la protección social, la conciliación y la simplificación burocrática del colectivo.

Medidas municipales

La propuesta, impulsada por el concejal Antonino Muñoz (PP), también pedía instar al Ejecutivo central a aplicar de manera inmediata el régimen de franquicia del IVA contemplado en la normativa europea, que permitiría a autónomos y pequeñas empresas con facturación inferior a 85.000 euros quedar exentos de pagar y declarar este impuesto. “Los autónomos no piden privilegios. Piden aire”, defendió Muñoz durante su intervención, recordando que miles de familias en el municipio dependen del autoempleo y lamentando la “presión fiscal desproporcionada” que, a su juicio, mantiene el Gobierno central.

Además, la moción instaba al propio equipo de gobierno local a impulsar medidas municipales que favorecieran el autoempleo, la formación y la digitalización. “Sagunt necesita creer en sus autónomos. No basta con hacerse fotos en ferias; hace falta una estrategia real”, sostuvo el edil popular, dirigiendo su mensaje al alcalde Darío Moreno y reclamando “menos titulares y más oportunidades”.

Choque político

El debate estuvo marcado por los reproches entre los grupos. Vox avaló la moción y recordó que “se tiene que apoyar a los autónomos siempre y en todo momento”, alineándose con las demandas del PP. Sin embargo, desde la bancada socialista, Toni Iborra (PSOE) reprochó al PP que utilice a los y las trabajadoras autónomas “como un arma arrojadiza”, defendiendo las reformas impulsadas por el Gobierno en esta materia y criticando el enfoque “partidista” de la propuesta. El edil de EU-Podem se sumó al rechazo y Compromís optó por la abstención, evidenciando la falta de consenso alrededor de este asunto.

Con esta correlación de fuerzas, la moción quedó finalmente rechazada, cerrando un debate que evidenció la distancia entre los partidos respecto a las políticas dirigidas al colectivo autónomo.