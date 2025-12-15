Vigilancia extra en Sagunt por el alcohol y las drogas al volante

La Policía Local de Sagunt tiene en marcha durante esta semana una campaña de control de alcohol y drogas al volante. La concejala del área, María José Carrera, apunta este tipo de iniciativas "es esencial para reducir los comportamientos de alto riesgo, que ponen en peligro la seguridad de la circulación, así como la vida de las personas conductoras y del resto de usuarios de las vías".

Control de la Policía Local de Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

Estas acciones, en coincidencia con la campaña de la campaña de la Dirección General de Tráfico, refuerzan el compromiso del ayuntamiento "durante todo el año" para controlar la presencia de estas sustancias en la carretera. Como muestra, este ejercicio ya se han tramitado 70 expedientes sancionadores por conducir con tasas de alcohol superiores a las permitidas, más de un centenar por la presencia de drogas y 50 atestados judiciales por presuntos delitos contra la seguridad vial al conducir bajo la influencia de estas sustancias.

Tasa cero

Desde la policía local recuerdan que la única tasa segura es la tasa cero y señalan que "el alcohol está involucrado en alrededor del 25 % de todas las muertes en carretera", según datos europeos. En España durante el pasado año, "el 50 % de las personas que murieron conduciendo un vehículo, así como más del 40 % de los peatones fallecidos por atropello, tenían alcohol u otras drogas en su organismo", según informan desde el Ayuntamiento de Sagunt.

Las campañas de vigilancia y control sobre los factores de riesgo asociados al consumo de determinadas sustancias se centran en la relevancia que tienen sobre la seguridad vial, tanto en el aumento del riesgo de siniestro durante la conducción, como en el aumento de la severidad de las lesiones de los accidentados.

Efectos del alcohol

El consumo de alcohol tiene graves efectos sobre la conducción y sobre la siniestralidad. El aumento del tiempo de reacción, la subestimación de la velocidad, así como los problemas de visión y coordinación son consecuencias de la ingesta del alcohol, recuerdan desde el consistorio.