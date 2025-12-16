"Canet convierte la productividad y las gratificaciones a su personal en un 'cheque en blanco'"

Esquerra Unida votamos "no" al presupuesto 2026 de Canet d'en Berenguer por convertir la productividad y las gratificaciones en un “cheque en blanco” fuera del control del pleno. Un voto en contra, tras la negativa del equipo de gobierno a modificar la Base 6ª de las Bases de Ejecución, que regula la productividad y las gratificaciones del personal. Con esta base, el gobierno se reserva la posibilidad de seguir disparando la productividad y las gratificaciones sin pasar por el control de la corporación. Es, literalmente, un cheque en blanco sobre el Capítulo 1, justo en el área donde Intervención ha puesto más reparos en los últimos años.

Según los informes de Intervención y Secretaría, el Presupuesto 2026 presenta una estabilidad presupuestaria cogida con pinzas, basada en una interpretación excepcional del remanente afectado de fondos europeos y en previsiones de ingresos muy optimistas. Además, estos señalan un alto peso de gasto fijo y poca capacidad de maniobra ante cualquier bajada de ingresos o imprevisto. Por otro lado, mantiene un Capítulo 1 (Personal) por encima del 60 % de los ingresos ordinarios, que además crece un 7,35 % respecto a 2025, por encima de las subidas retributivas generales fijadas por el Estado.

Desde nuestro grupo municipal, también señalamos que el Plan Anual de Control Financiero y diversos reparos de Intervención han advertido en 2024 y 2025 de la utilización abusiva de horas extra, gratificaciones y complementos y además, la Agencia Valenciana Antifraude también mantiene abiertas diligencias relacionadas con la gestión de horas extraordinarias y productividad en determinados servicios municipales.

Abstención crítica

Nuestra posición inicial era la abstención crítica. Estábamos dispuestos a facilitar la aprobación del presupuesto si el gobierno aceptaba introducir límites claros en la Base 6ª y garantizar que las desviaciones de Capítulo 1 se debatieran en el Pleno. La negativa a tocar ni una coma de esa base nos obligó a votar NO por responsabilidad y por coherencia con los informes de Intervención.

La negativa de EU responde a la defensa de un modelo de presupuesto más transparente, con un Capítulo 1 contenible y planificado, y con la productividad ligada a objetivos claros y verificables, no a decisiones discrecionales.

Nuestro voto en contra implica que seguiremos trabajando para que el Ayuntamiento tenga un presupuesto estable, social y transparente. Pero para eso hace falta menos barra libre en gratificaciones y más respeto al control democrático del Pleno.