Esta es la radiografía de la criminalidad en Sagunt

Las calles son más seguras que el pasado año, pero la cibercriminalidad provoca que las infracciones penales en Sagunt alcancen máximos históricos al cierre del tercer trimestre de 2025. Esta es una de las principales conclusiones de los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior sobre los hechos delictivos conocidos por los cuerpos de seguridad del Estado.

Los 2.792 registrados desde principios de enero a finales de septiembre suponen un promedio superior a la decena diaria, un nivel que no se había alcanzado nunca a estas alturas del año y que significa también el quinto ejercicio consecutivo en el que la criminalidad aumenta en la capital del Camp de Morvedre.

Año covid

Esta subida se inauguró en 2020, en plena ola de covid-19, cuando las infracciones penales apenas superaron las 1.800. Era la época en la que todavía no se había establecido una categoría propia para las estafas informáticas y otros ciberdelitos, al menos en el desglose trimestral que Interior dedica a todos los municipios de más de 20.000 habitantes.

Unidad de la Guardia civil dedicada a los delitos informáticos. / Guardia Civil

En el caso de Sagunt, esta serie estadística se abrió en 2022, con apenas 200 en los nueve primeros meses. Un año después escalaron por encima de las 250, al siguiente rozaron ya las 300 y en este 2025 alcanzan las 455, casi un 65 % más que en el mismo periodo de 2024.

Tendencias

Mientras las estafas informáticas siguen al alza, algunos tipos delictivos ofrecen mejores tendencias, como las agresiones sexuales con penetración, que se quedaron a cero durante el pasado verano, siempre según los datos reportados al Ministerio del Interior, así que el balance anual sigue con una, por las nueve del pasado ejercicio.

También bajaron los robos ya sean con violencia e intimidación (-27 %) como con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (22 %). Los hurtos cayeron más de un 10 % respecto a 2024 y la sustracción de vehículos también disminuyó hasta las 36, mientras que el resto de infracciones penales repuntaron.

Tráfico de drogas

El tráfico de drogas fue el que tuvo un mayor incremento, al alcanzarse los 19 casos, un 36 % más que el pasado ejercicio. Un poco por debajo, en el 34 %, se quedan los delitos graves de lesiones y riñas tumultuarias, que fueron más de medio centenar entre enero y septiembre, cuando el anterior nivel más alto de la serie histórica no había llegado a los 40.

Delitos más graves

En cuanto a los delitos más graves, tanto los homicidios dolosos y asesinatos consumados o en grado de tentativa, con uno y dos, respectivamente, como los secuestros, con cero, mantienen los mismos números que ya presentaban tras el primer trimestre del año, según los datos publicados por el Ministerio del Interior.