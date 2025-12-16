Día de graduación en el Lluita Morvedre

El Club de Lluita Camp de Morvedre celebró en el pabellón del gimnasio internúcleos la primera graduación de grappling de la temporada, correspondiente al programa de deporte en edad escolar. Esta modalidad deportiva busca tener bajo control al oponente sin efectuar ningún golpe y se basa en técnicas de agarre, estrangulación y luxación de las extremidades del adversario.

El evento contó solo con el grupo benjamín, ya que "el dia no invitaba a mucho, porque era la mañana de aviso de la llegada de la tormenta Emilia", aseguran desde el club. La participación fue de unos 16 deportistas.

Participación marcada por el tiempo

El mestre del club, David Salas, fue el encargado de la actividad que consistió en "calentamiento y juegos de lucha, que dieron paso a una parte de práctica con varios combates de demostración por parte de cada uno de ellos y ellas", aseguran desde la organización.

Desde la entidad deportiva apuntan que las chicas fueron las más competitivas y aplaudidas. El público asistente, familia y amigos, "disfrutaron de los diversos momentos de las pruebas, con la lucha entre los y las participantes que llegaron a realizar finalizaciones demostrando sus habilidades", añaden.

Acto final de graduación

El acto de graduación, celebrado en un "ambiente distendido y festivo", puso el broche final a la jornada, en la que cada participante recibió un nuevo grado en su cinto como reconocimiento al esfuerzo realizado.

El coordinador de los grupos y presidente del club, Juan Carlos Morte, agradeció la asistencia y destacó la implicación de las familias, animando a los padres a sumarse también a la práctica deportiva, al considerarlos una parte esencial en el aprendizaje y la evolución de sus hijos e hijas.