Estudiantes de diez en Sagunt

El Ayuntamiento de Sagunt ha querido reconocer a los 9 alumnos y las 22 alumnas que han logrado los mejores resultados académicos durante el pasado curso 2024-2025. Por ello, ha recibido en el consistorio a quienes lograro una mención honorífica de la Generalitat Valenciana por sus excelentes expedientes.

El alcalde, Darío Moreno y el concejal de Educación, Raúl Palmero, acompañados por la primera teniente de alcalde, María José Carrera, han sido los encargados de entregar unos diplomas otorgados por el consistorio "a modo de reconocimiento a cada uno de los y las estudiantes, así como el libro Desmemoriat de Berna Blanch, ganador del 26o Premio de Narrativa de los Ciutat de Sagunt 2024", según informan desde la institución.

Centros reconocidos

25 alumnos y alumnas de Educación Primaria y 6 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria del municipio han recibido la mención honorífica concedida por la Dirección General de Ordenación Educativa y Política Lingüística de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo. Es un reconocimiento que lleva asociado un premio extraordinario al rendimiento académico.

De los 31 estudiantes reconocidos, cinco pertenecen a San Vicente Ferrer, cuatro al CEIP Ausiàs March, varios centros educativos cuentan con tres estudiantes reconocidos que son; el CEIP José Romeu, CEIP Victoria y Joaquín Rodrigo, CEIP Vilamar e IES Camp de Morvedre. Los centros que tienen dos estudiantes en la excelencia son el CEIP Montíber, CEIP Cervantes, CEIP María Yocasta, CEIP Nuestra Señora de Begoña y San Pedro Apóstol y para finalizar el Colegio Adventista de Sagunt con un estudiante.

Estudiantes de la ESO en el acto. / Ayuntamiento de Sagunt

Ejemplo para el resto

Esta recepción ha sido en el salón de plenos del consistorio donde se ha celebrado en dos turnos, uno por cada ciclo educativo. El alcalde ha dado la enhorabuena al estudiantado y ha subrayado que, "el hecho de que la ciudad conozca vuestros éxitos académicos sirve para que todo ese esfuerzo que ponéis a nivel individual también tenga un efecto a nivel colectivo", haciendo referencia a que son el ejemplo para el resto de alumnos y alumnas.

Moreno ha puesto en valor el entorno de los y las estudiantes, "si habéis llegado hasta este nivel de rendimiento es porque tenéis un entorno que os apoya por lo que nunca os olvidéis de las personas que os han ayudado a llegar hasta aquí", ha añadido. Además, ha remarcado al estudiantado de la ESO que, "lo que hacéis va a tener un impacto en el mundo que os rodea y eso os tiene que hacer sentir conscientes de vuestra importancia", pidiendo que sean ciudadanos involucrados con la sociedad.

Por su parte, el concejal de Educación se ha mostrado muy emocionado y ha afirmado que, "organizar este tipo de actos es un honor porque ponemos en valor al estudiantado y a la comunidad educativa a través del reconocimiento a la excelencia que demostráis a diario con unas notas que son todo un orgullo", ha concluido Palmero.