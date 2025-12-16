Quart de les Valls impulsa un plan para reforzar la seguridad vial

Quart de les Valls ha impulsado distintas actuaciones con el objetivo de mejorar la circulación y el estacionamiento en el municipio, tal y como afirman desde el ayuntamiento. Además, implantará "mejoras para los accesos a instalaciones públicas, pintura de viales, cambios en la señalización vertical de todo el casco urbano y reserva de plaza para los vehículos sanitarios del consultorio médico", aseguran.

La alcaldesa, Lara González, apunta que estas medidas "son fruto de la colaboración de todo el municipio" pues es una de las preocupaciones y demandas más trasladadas por la ciudadanía en los últimos años. "En estos momentos, no hay servicio de policía local, organismo gestor de la conducta vial. Por ello, el ayuntamiento actúa y pone en marcha todos sus recursos para mejorar dicha situación", explican desde el consistorio.

Este proyecto empezó al comienzo de este mandato. "Ya se han realizado cuatro fases donde se ha incluido cambio de señalización vertical desfasada, en mal estado por el sol o incorporación de nueva", indican desde el consistorio. Entre el pasado mes de noviembre y diciembre se está realizando la quinta fase, según apunta González, "la más compleja".

Nuevas intervenciones

Durante las próximas semanas, se llevará a cabo el mantenimiento y renovación de la señalización, tanto vertical como horizontal, con el objetivo de ordenar de forma clara y efectiva la circulación en todo el municipio.

Se procederá a repintar las plazas de aparcamiento, organizar los estacionamientos y renovar las señales deterioradas o poco visibles.

Entre las nuevas actuaciones, "también se habilitará una plaza reservada para el vehículo del centro médico y para ambulancias, garantizando así un acceso más rápido y eficaz ante cualquier urgencia sanitaria". Además, se repintarán los bordillos de las aceras donde el estacionamiento no está permitido para "reforzar la seguridad vial y evitar infracciones", añaden desde el ayuntamiento.

Jardineras contra el mal aparcamiento

Con el fin de reducir los estacionamientos incorrectos, el consistorio está incorporando elementos vegetales y jardineras en puntos críticos de la localidad, "especialmente en zonas donde no se respetaban las señales", afirman. "Estas actuaciones, además de ordenar la circulación y prevenir situaciones de riesgo, contribuyen a embellecer el entorno y a reforzar el compromiso del consistorio con un espacio urbano más sostenible", aseguran.

Analizar los cambios

“Cuando los vecinos y vecinas de Quart nos comunican sus inquietudes, desde el equipo de gobierno las trabajamos y valoramos qué está en nuestra mano como consistorio. Ante cualquier cambio siempre hay un proceso de adaptación; confiamos en que las medidas que se han tomado son las oportunas para gestionarlo institucionalmente. Todos debemos colaborar para hacer de Quart un pueblo más transitable y respetuoso”, explican.

Además, el ayuntamiento avanza que organizará en los próximos meses reuniones con los vecinos y vecinas para "analizar posibles cambios en las direcciones de circulación y abordar de forma participativa las zonas conflictivas del municipio", concluyen.