Sagunt impulsa de nuevo una reclamada obra paralizada hace un año

El Ayuntamiento de Sagunt ha impulsado de nuevo una obra reclamada desde hace tiempo pero que se vio paralizada hace un año: La remodelación del antiguo edificio de educación infantil del colegio Jaime I que lleva décadas en desuso para transformarlo en un centro de Educación Permanente de Adultos (EPA) en el núcleo histórico de la ciudad que evite el tener que desplazarse a la sede del Port de Sagunt.

La intención del consistorio es invertir unos 338.000 € en unas obras que se prevén ejecutar el próximo año en cuatro meses a partir de la firma del acta de replanteo.

El concejal de Contratación e Inversiones, Javier Raro, afirma que tras la paralización de las obras hace más de un año, "se ha aprovechado para mejorar el proyecto".

El objetivo de la nueva intervención será independizar los servicios del edificio anexo y del principal, así como adaptarlo a la normativa actual de accesibilidad y protección contra incendios, permitiendo su nuevo uso en condiciones de seguridad.

La junta de gobierno local ya ha aprobado el pliego de condiciones y el inicio de la licitación de este contrato que permitirá dar uso a una instalación que lleva sin actividad hace tiempo: Una edificación con dos plantas con 559,49 m2 levantada en 1970 en uno de los extremos de la ciudad, concretamente, en la calle Lliria próxima al cementerio.

Como apuntan en el consistorio, en ejercicios anteriores ya se llevaron a cabo obras de reforma en los interiores del edificio y ahora se ejecutará la reforma de instalaciones.

Vieja carencia

Esta actuación va a solventar la vieja carencia de una EPA en Sagunt que obliga a sus estudiantes a acudir a la del Port de Sagunt. Además, pretende contribuir a revitalizar esta zona del barrio del Raval y dar vida a un edificio situado justo al lado del antiguo colegio Jaime I que ahora alberga al conservatorio.

La previsión municipal es "que los mejores servicios lleguen a los usuarios a la mayor brevedad", añade el concejal Javier Raro, destacando que el ayuntamiento está "dando pasos adelante para dar lugar a un edificio exclusivo para la EPA en el núcleo de Sagunto. El objetivo es garantizar el acceso a estas posibilidades de formación en igualdad de condiciones y resolver una cuestión muy demandada por la ciudadanía”.