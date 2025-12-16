Vecinos de Albalat dels Tarongers denuncian una "discriminación territorial"

La Asociación de Vecinos Diseminados de Albalat dels Tarongers (AVDA) ha presentado una batería de reclamaciones ante diferentes organismos autonómicos debido a la “inacción sistemática”, la “falta de transparencia” y el “incumplimiento reiterado del deber de resolver” por parte del Ayuntamiento de Albalat. En concreto, los vecinos aseguran padecer una "situación de abandono institucional grave" y una "vulneración continuada de sus derechos fundamentales", que entraña un "alto riesgo para la seguridad ciudadana"; todo ello derivado de la "inacción de la administración local ante problemas estructurales que venimos padeciendo", explican en un burofax que han remitido al consistorio y al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Los residentes de esta zona, próxima a la carretera de Segart y áreas colindantes, que ahora acuñan también la denominación de Asociación de vecinos Sierra Calderona, denuncian estar "discriminados territorialmente y socialmente" y acusan al consistorio de omisión de la función pública al no dar respuesta a la falta de servicios que sufren, además de por la falta de seguridad que padecen a diario. Una situación que se remonta a años.

Camino para acceder al casco urbano sin carril bici o ciclopeatonal. / Vecinos Albalat

Problemas

Uno de los principales problemas que aducen es la falta de acceso al núcleo urbano de Albalat, ya que están separados por la A-23. En la actualidad, no hay ninguna infraestructura, ni paso peatonal, ni carril bici que facilite de la conexión con el pueblo. Para llegar al mismo, debe hacerse en vehículo o andando por el arcén de la carretera, lo que supone un alto riesgo para las personas.

A esto se añade la ausencia de pasos de peatones, señales e iluminación. Una conexión con el casco urbano que se hace más que necesaria ante la falta de servicios básicos en la zona como comercios, sanidad, educación o la administración que obliga a desplazarse. Tampoco existe transporte público. Para poder coger un autobús, estos residentes deben recorrer kilómetros, a lo que se suma una oferta insuficiente. Ante esta coyuntura reclaman la construcción de "un tramo urbano protegido", además de señalización vertical y horizontal, limitadores de velocidad, iluminación adecuada, pasos de peatones y medidas físicas de calmado del tráfico.

Otra de las situaciones que inquieta a los vecinos, tal y como se recoge en el documento, es la ausencia de medidas básicas de prevención, evacuación y seguridad ante posibles incendios forestales, capítulo que incorporan a los temas de seguridad y más cuando las viviendas se encuentra en un entorno rodeado de masa forestal. A este escenario se añade un único camino de acceso y de salida (Camí de la Rabosa), con un deterioro importante, como pudo demostrarse tras quedar encallado un camión hace meses. Ante lo descrito solicitan la aprobación de un Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo de Incendios Forestales (PAM IF).

Otro de los asuntos más graves y urgentes que afectan a la seguridad de los vecinos pasa por el aislamiento que genera el barranco, situado a la entrada del camino de Segart. Según se advierte en el burofax, durante episodios de lluvia, el barranco se inunda provocando el aislamiento absoluto de las viviendas situadas al otro lado del margen. "Un riesgo directo para la integridad y la vida de los vecinos, al impedir el acceso de ambulancias y servicios de emergencia o la propia salida de los vecinos en caso de necesidad". Para corregir esta situación proponen la construcción de un puente-pasarela, para el que aseguran, ya cuentan con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Zona repleta de masa forestal con un único acceso. / Vecinos Albalat

A todo eso se suma la ausencia de un servicio de reparto postal domiciliario, "obligando a los vecinos a desplazarse a la oficina postal del municipio, que solo abre de 11:00 a 11:30 h, o a contratar apartados postales", recriminan. Situación que provoca grandes perjuicios cuando los vecinos no disponen de buzón alquilado, por lo que, en muchas ocasiones se pierden las notificaciones o se expiran los plazos oficiales, al no llegar estas en tiempo y forma, por lo que reivindican que se restablezca el servicio.

Reclamaciones

Los vecinos lamentan la "inacción" del ayuntamiento, pese a que la administración local asegura en varias contestaciones a los residentes que traslada las quejas y las reivindicaciones a las instancias pertinentes, sin embargo, estos le piden que "nos traslade por correo electrónico todas las gestiones, escritos y comunicaciones que se realicen con motivo de la presente reclamación", petición que se ha hecho a través de un burofax. A este respecto, insisten en que "omite la entrega de expedientes solicitados", situación que ha llevado a la asociación hasta el Síndic de Greuges. También han trasladado el asunto al Consell Valencià de Transparencia, porque el consistorio "no publica información obligatoria como los presupuestos municipales y las actas de los plenos" , recoge el escrito. Ante esta coyuntura, solicitan que se "abra expediente por mala praxis, inacción y mal gobierno", ya que, según la asociación, numerosas resoluciones quedan sin seguimiento efectivo.

Los vecinos no descartan un contencioso-administrativo si no se da respuesta a sus peticiones.

Por su parte, la administración local en sus contestaciones, además de afirmar que las remite a instituciones competentes, aduce la falta de competencias en algunas actuaciones y la ausencia de recursos tanto económicos como de otra índole para llevar a cabo estos proyectos.