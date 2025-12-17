La artista Ana Borona fomenta el arte del abrazo en una falla de Sagunt

La artista valenciana Ana Bonora y su proyecto "27 abrazos", que también es la marca con la que se le conoce, fueron los protagonistas de la semana cultural de la falla Doctor Palos de Sagunt. Un conjunto de cuadros, esculturas, piezas cerámicas y accesorios de plata, que reflejan abrazos, conformaron una exposición muy aplaudida por los asistentes dada su calidad, originalidad y el sentimiento que transmitía lo expuesto.

La artista con sus cuadros. / LEVANTE-EMV

El abrazo o los abrazos son su fuente de inspiración, una temática que la ha convertido en una de las artistas del momento, también en el mundo de las fallas por sus abrazos falleros o a la Xeperudeta. "Con nuestros trabajo, buscamos transmitir el cariño, el agradecimiento que puede simbolizar un abrazo, ayudar a expresar sentimientos que a veces no sabemos o no podemos expresar con palabras, también propiciar a que surja ese abrazo", decía la artista.

Inspiración

Un proyecto que surge tras un abrazo con su pareja, ahora su socio Luis Benages, quien le animó a plasmarlo y de ahí surgió todo, aunque aderezado con un número mágico para Bonora. "27 son los días que tarda la luna en dar la vuelta a la tierra sobre su eje, mi fecha de nacimiento es el 27 de junio, mi aniversario con mi pareja también el 27, mi madre tenía 27 años cuando nací y muchas otras cosas más que coinciden con estos números", explicaba.

Su trabajo ha sido muy reconocido tras la Dana, ante "la necesidad de abrazos" en un momento tan duro.Por eso, varios ayuntamientos contaron con 27 Abrazos para agradecer a los comercios su resiliencia, Fundación Caja Rural por su ayuda, y próximamente "plasmaré en una escultura el abrazo del pueblo de Albal a las víctimas que partieron con la dana y a los voluntarios que tanto ayudaron".

La exposición, inaugurada por las falleras mayores de la falla, contó con la presencia de las fmáximas representantes de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) y de varias comisiones.