Benifairó reparte su suerte: 2.500€ en premios para impulsar el comercio local

Benifairó de les Valls ya ha puesto en marcha su tradicional campaña de comercio navideño, una iniciativa "muy consolidada en el municipio que busca premiar la fidelidad de los clientes y, al mismo tiempo, reforzar la actividad de los comercios de proximidad", según informan desde el consistorio. El mensaje es claro: "Compra en los comercios locales y consume en los establecimientos de Benifairó, rellena las papeletas y entrarás en el sorteo de premios de 50€ y 100€”. De esta forma, el ayuntamiento invita a vecinos y visitantes a participar en una acción que cada año gana más seguidores.

Tarjetas monedero

Tras el buen funcionamiento del pasado año, la campaña vuelve a apostar por las tarjetas monedero, un sistema que ha demostrado ser mucho más ágil que los antiguos vales. Mientras que antes los comercios debían justificar cada compra con facturas para poder cobrar, ahora el proceso es inmediato "el cliente paga con la tarjeta y el comercio recibe el ingreso al momento, sin complicaciones ni esperas", asegurán.

Además, el uso de estas tarjetas, que solo pueden gastarse en Benifairó, permite al ayuntamiento recibir un informe del banco para conocer en qué establecimientos se ha consumido más. Esta información resulta clave para "diseñar futuras campañas de apoyo específicamente para los comercios que más lo necesiten", informan desde la entidad.

2.500 euros en premios

Como en los últimos años, la campaña repartirá 2.500 euros en premios, distribuidos en tarjetas de 50 y 100 euros. Para participar, solo hay que rellenar las papeletas para conseguir la tarjeta monedero y realizar compras en los comercios y establecimientos de Benifairó

Los premios se sortearán después de Reyes, permitiendo a los ganadores afrontar el inicio del año , y la "temida cuesta de enero, con un alivio extra". “Participa y que la cuesta de enero no sea tan costosa”, recuerdan desde el consistorio.

Apoyo al comercio local

El objetivo principal de la campaña no ha cambiado desde que comenzó hace ya varios años," potenciar el comercio local y agradecer el apoyo de la ciudadanía, no solo de Benifairó, sino también de quienes acuden desde otros municipios a comprar en la localidad", añaden.

Cada edición confirma "el arraigo de esta iniciativa, que se ha convertido en una herramienta eficaz para dinamizar la economía local en unas fechas clave y reforzar el tejido comercial del municipio", confirman. Con las calles ya preparadas para la Navidad, Benifairó anima a todos "a comprar, participar y apostar por el comercio de proximidad, una forma sencilla de ayudar al pueblo… y, con un poco de suerte, empezar 2026 con un premio bajo el brazo", concluyen.