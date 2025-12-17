Una peculiar exposición en Canet traslada a los visitantes al siglo XVIII

Una iniciativa de tres vecinas de Canet d'en Berenguer lleva a la biblioteca pública del municipio a 'vestirse de gala'. La localidad del Camp de Morvedre conmemora con una exposición el 250 aniversario del nacimiento de la escritora británica Jane Austen, "considerada considerada una de las grandes referencias del feminismo", según afirman desde la organización. Esta iniciativa nace de tres apasionadas por la literatura y, en concreto, por la autora de Sentido y sensibilidad u Orgullo y prejuicio.

La exposición abrió sus puertas hace dos semanas y la idea inicial era mantenerla hasta este viernes 19, “pero ha tenido mucho éxito, ha venido gente de fuera a verla y estamos pensando alargarla hasta el día 31, para que quienes se acerquen a ver el Belén puedan pasarse también”, anuncian desde el consistorio.

Un viaje a otra época

La muestra traslada a los visitantes a la época en la que vivió la escritora a través de muebles de época y, sobre todo, "de varios vestidos realizados con un papel especial que parecen auténticos trajes del siglo XVIII", afirman. “Los han hecho dos compañeras, Lena Blum y Parmenia Sampedro, que han utilizado papel de seda y papel de patrón sueco, muy diferente del español. Es menos rígido, de origen vegetal, muy maleable y duradero”, explica Amparo Llusar, impulsora de la exposición y responsable del Club de Lectura del ayuntamiento.

La idea de Llusar, era rendir homenaje a la escritora tanto por su influencia en la literatura como porque una de sus obras, Sentido y sensibilidad, ha sido uno de los títulos seleccionados para las actividades de este año. “Queríamos hacerle un homenaje, pero no traer a un especialista en su obra, que ya lo hicimos en su día, sino algo más original. Así que decidimos viajar a la época de Austen”, subraya.

Aportación vecinal

La iniciativa ha contado con el apoyo, entre otras personas, de Paca Blasco y Alicia Alonso. “Como no tenemos presupuesto, todo es muy colaborativo, muy de economía circular. Un vecino o vecina presta un mueble, otro un libro… y así se ha conformado la exposición”, aseguran desde la organización de la exposición.

Entre los próximos planes del Club de Lectura de la biblioteca municipal figura una nueva exposición, a partir del 21 de febrero y coincidiendo con el Día Internacional de las Lenguas Maternas, en la que el japonés será el protagonista.