El Judo Club Canet brilló con 38 medallas

El Judo Club Canet protagonizó una destacada participación en las Trobades de Judo celebradas en Castelló, una competición de carácter amistoso que reunió a diversos clubes de la provincia y que sirvió para fomentar la convivencia, el aprendizaje y la práctica deportiva entre los más jóvenes.

El club, presidido por Darío De Nalda, se desplazó hasta la capital de la Plana con una amplia expedición formada por 39 alumnos y alumnas de entre 4 y 13 años. La representación estuvo dirigida por el entrenador Pedro Fandos, acompañado por su alumna Sofía Durà, que ejerció como ayudante de entrenador durante la jornada. La numerosa participación refleja el buen momento que atraviesa el judo en Canet y el creciente interés por este deporte entre la infancia y la juventud del municipio.

Benjamines en la competición. / Levante-EMV

Medallero conseguido

Los resultados deportivos fueron sobresalientes, con un balance total de 38 medallas: 15 de oro, 11 de plata y 12 de bronce. Unos registros que "evidencian el trabajo constante realizado en los entrenamientos y el alto nivel mostrado por los jóvenes judocas sobre el tatami", afirman desde la entidad deportiva.

Las medallas de oro fueron conquistadas por Adrián, Sara A., Martín, Sara V., Myriam, Aura, Luka, Daniella VKV, Aitana L., Ginés, Mar, Joel, Aitana B., Alex y Andrii. Las platas recayeron en Isra, Axel, Inés, Mateo, Marc, Leo A., Iara, Daniela M., Alexandra, Sergio y Joan, mientras que los bronces fueron para Diego C., Leo M., Gerard, Carles, Jose, Carla, Nereida, Dafne, Ariana, Aya, Carlos G. y Lina.

Prebenjamines y Minibenjamines en la competición. / Levante-EMV

Compañerismo y valores

Más allá del medallero, desde el Judo Club Canet destacan el excelente ambiente de compañerismo vivido durante la competición. "La presencia y el apoyo de las familias, junto con la implicación del equipo técnico, contribuyeron a que la jornada se desarrollara en un clima positivo y enriquecedor", añaden.

La participación en las Trobades de Judo de Castelló vuelve a poner de manifiesto que "el judo es mucho más que un deporte: es una escuela de valores como el respeto, el esfuerzo y la amistad, y un pilar fundamental para el desarrollo personal de los más jóvenes", concluyen.