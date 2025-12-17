El mayor uso y la concesión caducada llevan a Sagunt a potenciar su bus urbano

Casi 372 kilómetros entre todas las líneas, más de 53.000 expediciones, 585.000 kilómetros recorridos al año con más de 27.000 horas de conducción en una flota de nueve autobuses y un coste por encima de los 17,5 millones de euros durante una década. Esos son los principales números del nuevo servicio de transporte urbano para pasajeros que ultima el Ayuntamiento de Sagunt, después de más de dos años y medio con la anterior concesión caducada.

Entre los objetivos del contrato, que el gobierno municipal aprobó en pleno con la abstención de toda la oposición, destacan solucionar los problemas derivados de la alta demanda en horas punta; atender los núcleos de población desatendidos en periodo estival; conectar los polígonos industriales con una línea propia; ampliar el servicio nocturno en verano, concretamente los viernes; garantizar la conectividad con el transporte interurbano, especialmente Cercanías y MetroBus; así como promover políticas de integración tarifaria.

Incremento de viajeros

El principal hito de esta revisión será hacer frente al incremento exponencial del uso del bus urbano, que pasó de los 630.000 viajeros en 2022 a superar los 1,2 millones en 2024, casi el doble. Los diferentes descuentos aplicados en este periodo explican parte de este aumento, como demuestra que el 36 % de la demanda durante el pasado año se correspondiera con el bono gratuito Jove para menores de 30 años, según recoge el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV.

En esta documentación se detallan los costes anuales del servicio, entre los que destacan los 735.000 euros para la disposición de 17 conductores con un sueldo medio por ejercicio de 43.484,90 euros; los casi 260.000 euros para la amortización de la flota de autobuses diésel, híbridos y eléctricos, así como la adquisición de los sistemas de peaje y monitorización en tiempo real de los vehículos; los más de 180.000 euros en combustible, incluido el gasóleo, los lubricantes y la electricidad; los cerca de 160.00 euros en reparaciones y mantenimiento de los autocares; los 52.000 euros de financiación para la adquisición de buses y equipos auxiliares; los 36.000 euros en neumáticos y los 35.500 euros para la contratación de los seguros.

Déficit tarifario

La suma de estos costes roza los 1,8 millones de euros anuales para un servicio cuya concesión tendrá vigencia por una década, de ahí que el contrato ronde los 17,5 millones de euros o, lo que es lo mismo, 2,99 euros por kilómetro. De esa cantidad, la previsión es recaudar a través del sistema tarifario algo más de 13,2 millones de euros, cerca de un 76 %, mientras que los restantes 4,3 millones de euros «como máximo» para cubrir el déficit de explotación los aportará el ayuntamiento, con la puerta abierta para su financiación a través del Estado o la Generalitat.

Dos nuevas líneas

Estos cálculos se basan en la proyección de que el décimo año de la concesión se rozarán los 1,4 millones de pasajeros en las seis líneas del autobús urbano, entre las que se encuentran la LD entre Sagunt, la estación de Renfe y el Port; las circulares C1 y C2 entre los núcleos histórico y costero; el Bus Nit y las dos nuevas, que son la C3 con conexión a los polígonos industriales, cuya puesta en marcha es inminente, así como el servicio específico para la gigafactoría de Volkswagen, previsto para 2027.