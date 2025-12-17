IP critica que el Ministerio "priorice" el tren a Bonaire antes que al Port de Sagunt

Iniciativa Porteña ha denunciado públicamente lo que considera un "nuevo agravio del Ministerio de Transportes hacia el Port de Sagunt, al "priorizar" la construcción de una estación de tren de Cercanías junto al centro comercial Bonaire "antes que la prolongación del servicio ferroviario hasta el núcleo porteño".

La denuncia llega tras conocerse esta semana el proyecto impulsado por el Ministerio de Transportes para la creación de una nueva estación de tren en el entorno del centro comercial Bonaire, que incluye el desdoblamiento de la vía de la línea C3 de Cercanías entre València y Aldaia. La actuación, con una inversión global aproximada de 80 millones de euros, contempla además el estudio de una nueva estación en Aldaia, en las inmediaciones del citado complejo comercial. Así lo anunció esta semana el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), aunque sin precisar la fecha de ejecución.

Pese a esto último, desde IP no se duda en arremeter contra el ministerio, dada la falta de noticias recientes sobre el demandado tren de pasajeros al Port de Sagunt.

Prioridades del Ministerio

El portavoz de Iniciativa Porteña, Eduardo Márquez, se ha mostrado muy crítico. “Parece una broma, pero son las prioridades del Ministerio de Transportes. Creemos sinceramente que el señor Óscar Puente o la ministra Diana Morant ni siquiera saben ubicar a El Puerto en el mapa”, ha afirmado.

Márquez considera que este proyecto evidencia que se anteponen intereses económicos a las necesidades reales de la ciudadanía. La formación critica además el “abandono histórico” que, a su juicio, sufre la ciudad en materia de infraestructuras de transporte público. “Es indigno cómo viajan actualmente las miles de personas que diariamente se desplazan hasta València en autobús”, ha señalado, al tiempo que ha denunciado las condiciones de saturación y falta de seguridad que, según indica, sufren los usuarios del transporte público por carretera.

Falta de avances

El proyecto del Ministerio prevé la instalación de una vía adicional en un tramo de unos doce kilómetros de la línea C3, desde València Sant Isidre hasta la futura estación de Bonaire, pasando por Xirivella. Para Iniciativa Porteña, esta actuación contrasta con la falta de avances para que el tren de Cercanías llegue hasta el municipio. “El proyecto del tren hasta El Puerto es mucho más sencillo desde el punto de vista técnico y mucho más barato, una cantidad que en ningún caso supondría un gran desembolso para el Ministerio”, ha asegurado Márquez.

En este sentido, el portavoz sostiene que la ausencia del tren al Port "responde exclusivamente a una cuestión política y no técnica". “Con la llegada del tren hasta Bonaire quedan claros los intereses del Ministerio de Transportes, ya que esta obra tiene más rédito político. Todo es una cuestión de voluntad política, mientras la gente sigue viajando hacinada en autobuses en unas condiciones de seguridad pésimas”, ha añadido.

Servicio acorde a la población

Para finalizar, Márquez ha lamentado que no se apueste por dotar al Port de Sagunt de un servicio ferroviario acorde a su población. “Seguimos siendo el municipio con más de 20.000 habitantes sin tren, metro ni un proyecto real para llevarlo a cabo. Ya advertimos hace tiempo de la necesidad de dotar a la ciudadanía de infraestructuras adecuadas ante el crecimiento poblacional ligado a la gigafactoría de Volkswagen. Cada vez hay más atascos y, en lugar de solucionar el problema, el Ministerio prefiere una estación de Cercanías para ir de compras antes que garantizar un servicio básico a cerca de 50.000 personas”, ha concluido.