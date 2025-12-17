La rehabilitación de un edificio emblemático del Port de Sagunt se retomará a principios de año

La rehabilitación del Casino de la antigua Gerencia del Port de Sagunt ya tiene nuevo plazo para su finalización. Es el próximo otoño, según los tiempos estimados por el ayuntamiento tras adjudicar las obras pendientes por algo más de 1,4 millones de euros. Esta intervención integral, que se impulsó en agosto de 2021, lleva paralizada cerca de dos años, después de que apenas se ejecutara un 30 % del proyecto por desavenencias entre el consistorio y la constructora, que desembocaron en la rescisión del contrato.

En agosto de este año es cuando el gobierno municipal pudo retomar el expediente con la licitación de las actuaciones pendientes, con algunas modificaciones al plan original y las actualizaciones respecto a las tareas ya realizadas. El nuevo plazo de ejecución de nueve meses.

La unión temporal de empresas (UTE) formada por Imesapi y Atil Cobra ha recibido el encargo de completar la rehabilitación de este edificio en un procedimiento en el que se presentaron cuatro ofertas más.

Deterioro del edificio

Una de las dificultades provocadas por el tiempo de abandono del Casino es que "al retirarse la carpintería exterior y el forjado intermedio en el patio, el edificio se quedó sin protección frente a las adversidades climatológicas, por lo que las lluvias, el viento, las palomas y otros animales han provocado su deterioro. Por otra parte, ha crecido también la vegetación en el espacio exterior y se sabe que ha entrado gente ajena a la obra", según confiesan fuentes municipales.

Imagen del Casino antes de iniciarse las obras de rehabilitación. / Ayuntamiento de Sagunt

"Por fin adjudicamos de nuevo las obras", apunta el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, quien confirma que el inmueble estará rehabilitado antes de finales de 2026. El socialista apunta que el Casino y el antiguo Economato que ya se transforma en un centro para mayores son "dos de las piezas clave de nuestro patrimonio industrial y de nuestra historia que queremos poner al servicio de la ciudadanía".

Paso importante

Por su parte, el concejal de Contratación, Javier Raro, manifiesta que, "tras los problemas con la anterior empresa adjudicataria, tuvimos que volver a trabajar en el proyecto con su actualización. Ahora, por fin podemos retomar las obras. Es un paso importante en la recuperación de un edificio emblemático". Fuentes municipales añaden que esta actuación "se espera que sea financiada a través de los fondos Feder de la Unión Europea".

Los trabajos que se contemplan son la intervención estructural; la instalación de una cubierta de vidrio para el patio y sus acabados; la adaptación a la normativa de las instalaciones de electricidad, ventilación y climatización; la restauración de mobiliario; la actuación en el entorno más inmediato; la mejora de los cerramientos; así como las obras en el semisótano.

Dirección de obra

El contrato para la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud no solo se ha adjudicado, sino que ya se ha formalizado con Vetges Tu i Mediterrania por un importe de casi 24.000 euros, según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV.