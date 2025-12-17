Sagunt reconoce la trayectoria de los trabajadores municipales jubilados de 2025

El Ayuntamiento de Sagunt ha celebrado este martes un emotivo acto de homenaje a los nueve trabajadores y trabajadoras municipales que se han jubilado a lo largo de 2025, en reconocimiento a toda una trayectoria profesional dedicada al servicio público y a la atención a la ciudadanía del municipio.

Como ya es tradición, la Vía del Pòrtic ha sido el escenario elegido para acoger este acto institucional, que "cada año sirve para poner en valor la labor silenciosa y constante de quienes han formado parte de la administración local durante décadas", aseguran desde el consistorio.

Compromiso y vocación

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha sido el encargado de entregar una placa conmemorativa a cada una de las personas jubiladas, pertenecientes a diferentes áreas del consistorio como Servicios Sociales, Cementerios, Educación, Policía Local e Igualdad. Durante su intervención, el primer edil ha destacado “el compromiso, la profesionalidad y la vocación de servicio” de los trabajadores y trabajadoras municipales, subrayando que su labor ha sido fundamental para el buen funcionamiento de los servicios públicos y para la mejora de la calidad de vida en el municipio.

Desde el consistorio se ha querido poner de relieve la diversidad de perfiles y departamentos representados en este homenaje, "reflejo del trabajo transversal que se desarrolla en la administración local", añaden. El acto ha concluido con un aplauso colectivo y una fotografía de grupo, como recuerdo de una etapa profesional que llega a su fin.