Torres Torres reabre sus baños árabes a las visitas tras siete meses de espera

Torres Torres ha vuelto a reabrir sus baños árabes después de siete meses sin poder realizar visitas por parte de una guía autorizada, ante la falta de fondos.

El alcalde, Javier Peris, explica que "la subvención, que teníamos que haber recibido en febrero como en años anteriores, ha llegado ahora, lo que nos ha impedido dar a conocer este tesoro patrimonial", asegura a preguntas de Levante-EMV.

Esta inyección económica, cercana a los 6.000 euros, ha permitido que se pueda contratar a una profesional, en este caso, Celia Peris, para realizar una serie de visitas, que se incorporan a la programación de Navidad.

El calendario ya está cerrado y desde finales de noviembre, grupos de 30 personas tienen acceso a este monumento nacional del siglo XIV, los fines de semana y festivos, como ha sido el caso del puente de la Constitución donde decenas de personas han visitado unos de los baños árabes mejor conservados de España. Las visitas continuarán durante todo este mes de diciembre y se ofertan los días 13, 14, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 . Para realizar las reservas, se puede hacer por teléfono al 962 62 65 42 o por correo electrónico ayuntamiento@torrestorres.es.

Reactivar la economía

Peris mostraba su satisfacción después de meses de espera, ya que la apertura de los baños "nos va a permitir atraer visitas al municipio durante el invierno, que no es lo normal, y en fechas navideñas". Un hecho que "ayudará a reactivar la economía local y que servirá para darnos a conocer", añadía.

Ahora, el presidente de la corporación municipal espera recuperar las visitas perdidas que no pudieron hacerse en verano, además de reivindicar más premura en la concesión de las ayudas, que volverán a llegar en febrero, "al menos eso esperamos, que no se vuelva a retrasar", presupuesto que le permitirá mantener los baños árabes abiertos hasta el próximo mes de noviembre, como era lo habitual.