Postal navideña de Sagunt con trasfondo

El Ayuntamiento de Sagunt y la Alcaldía felicitan las fiestas con una postal navideña 'cargada de visibilidad'. Esta pieza de Navidad contiene dibujos elaborados por Daniel y Laura, dos usuarios del Centro Ocupacional Socoltie.

La presentación de esta tarjeta festiva ha tenido lugar en el salón de plenos del consistorio con la presencia del alcalde de Sagunt, Darío Moreno, los usuarios de Socoltie Daniel y Laura y la psicóloga del centro, Isabel Gil.

Felicitacion Navidad del Ayuntamiento y del Centro Ocupacional Socoltie. / Ayuntamiento de Sagunt

Darío Moreno ha resaltado la importancia de "acciones como esta para apoyar a entidades y asociaciones locales, colaborar con causas que consideramos justas y que muchas veces no tienen todos los recursos que necesitan”, y ha añadido la importancia de “dar visibilidad” a este tipo de proyectos con acciones como esta.

Laura, usuaria del centro, ha tomado la palabra para dar las gracias “por esta oportunidad” al ayuntamiento. “Todo lo que nos dé visibilidad al colectivo de personas con diversidad funcional, es bienvenido". Y añade que estas acciones sirven "para tener más comprensión, apoyo y ayuda de la sociedad hacia nosotros”.

La psicóloga del centro ocupacional, Isabel Gil, ha reiterado el sentimiento de agradecimiento que tienen hacia la alcaldía. “Necesitamos la ayuda y la implicación de las instituciones y también de las empresas”, ha concluido Gil.