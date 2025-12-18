Antifraude archiva la denuncia sobre el ascenso de la prima del exalcalde de Canet

La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha archivado la denuncia presentada sobre el ascenso en el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer de la prima del exalcalde y actual concejal del PP, Leandro Benito, una medida adoptada en 2013 que nueve años después fue anulada por el mismo consistorio ya en la etapa de gobierno socialista.

Antifraude justifica esta medida en que,como avanzó Levante-EMV, el caso ya fue juzgado y provocó varias resoluciones: Primero, la condena inicial a Benito en febrero de 2020 a dos años de inhabilitación por prevaricación administrativa y seis meses de multa; poco después, su posterior absolución por parte de la Audiencia Provincial el 28 de julio de ese mismo año.

La Agencia comenzó a indagar en el asunto tras la presentación de una denuncia hace unos meses que cuestionaba la posible falta de titulación académica de la funcionaria Mar Antoni para acceder a los puestos de técnico de gestión, técnica de prevención de riesgos laborales, gabinete de alcaldía y secretaría del consejo de salud municipal, según ha podido saber Levante-EMV.

Para verificarlo, demandó distinta documentación al ayuntamiento, incluso sobre la resolución de nulidad dictada ya en época del actual alcalde, el socialista Pere Antoni Chordà, respecto al proceso selectivo inacabado donde participó la funcionaria para ocupar en propiedad una plaza de técnico de gestión del subgrupo A2, es decir, el puesto que acabó ostentando de forma interina desde el 1 de octubre de 2013 gracias a un decreto firmado por el alcalde de entonces, Leandro Benito.

Ese ascenso, como ha informado este diario, fue justificado por el popular en que era una plaza vacante y debidamente dotada en el presupuesto municipal, así como que la funcionaria «había superado los dos primeros ejercicios de la oposición convocada para cubrir dicha plaza, por lo que ya estaba en situación equivalente a bolsa de trabajo». A esto se añadió que Mar Antoni "ya era funcionario auxiliar administrativo del ayuntamiento y venía realizando desde hacía más de un año las funciones de la plaza de técnico de gestión», como se recoge en una sentencia.

Anulación del ascenso

Eso le permitió ocupar diferentes puestos de responsabilidad alejados de su plaza original tanto en tareas como en salario. Pero el ayuntamiento abrió en febrero de 2020 un procedimiento de revisión de oficio de aquella oposición "a la vista de las graves irregularidades apreciadas y que entiende el ayuntamiento que impiden el nombramiento de Antoni como funcionaria de carrera".

Esto hizo que finalmente el consistorio anulara ese ascenso en un decreto de agosto de 2022 y, a partir de ese mes, la prima del exalcalde volviera a su plaza de auxiliar administrativo.

Titulaciones

Aunque la denuncia presentada en Antifraude llevó a la Agencia a requerir información sobre las titulaciones de Mar Antoni, finalmente, el organismo da por acreditado que ella tenía la formación necesaria para ejercer las funciones que realizó en el ayuntamiento como técnico de gestión y de prevención de riesgos laborales. Por todo ello, ha cedido archivarla, si bien no descarta la posibilidad de reabrir el expediente en caso de que se aporte nueva información.