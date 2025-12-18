El Bus Nit de Sagunt amplía sus horarios en Navidad

El Ayuntamiento de Sagunt, a través del departamento de Movilidad Urbana, y la empresa concesionaria del transporte público, AVSA, que es la que presta este servicio, han anunciado la ampliación del servicio de Bus Nit durante las principales noches de las fiestas navideñas: Nochebuena, Nochevieja y la Noche de Reyes, los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero.

Según ha informado el consistorio, el trayecto desde Sagunt hacia Port de Sagunt contará con salidas a las 23.00 y a las 00.00 horas, además de un servicio cada hora a partir de la 1.30 de la madrugada. El recorrido partirá desde la parada de Sants de la Pedra, a la altura del número 105, con paradas en Sants de la Pedra número 7; avenida Hispanidad, 1 (con Reina Isabel); la Alameda, frente a los multicines; avenida Mediterráneo, 133; y finalizará en el número 46 de la calle Alfredo Simón.

Horarios Bus Nit de Navidad. / Ayuntamiento de Sagunt

En sentido inverso, desde Port de Sagunt hasta Sagunt, los autobuses saldrán media hora más tarde: a las 23.30 y 00.30 horas, y posteriormente cada hora entre las 2.00 y las 6.00 horas. El recorrido será el mismo, aunque en la avenida Hispanidad el autobús parará a la altura del número 28 y en Sants de la Pedra la penúltima parada será frente al colegio Cronista Chabret. El inicio y final del trayecto estarán situados en el número 46 de Alfredo Simón y el 105 de Sants de la Pedra, respectivamente.

Alternativa segura

Este refuerzo del Bus Nit, que se suma al servicio habitual de los sábados, tiene como objetivo "ofrecer una alternativa segura al uso del vehículo privado durante las celebraciones navideñas y facilitar el regreso a casa tras el ocio nocturno", aseguran desde el consistorio.

El concejal de Movilidad Urbana, Javier Raro, ha subrayado que “buscamos un ocio seguro y responsable. El transporte público y la movilidad sostenible son apuestas del ayuntamiento de Sagunt y de la Concejalía de Movilidad Urbana. Con estas acciones reforzamos ambas apuestas municipales durante estas fiestas navideñas”, concluye Raro.