Concierto solidario en Sagunt con el lema "Palestina Libre"

Sagunt acogerá el próximo sábado 20 de diciembre un evento solidario bajo el lema "Palestina Libre". Desde la organización aseguran que será "una jornada de música y arte comprometida con la defensa de los derechos humanos y contra el genocidio del pueblo palestino". Asimismo, añaden que "la recaudación será destinada íntegramente a proyectos de apoyo humanitario a través de las entidades organizadoras y colaboradoras".

Detalles del evento

El acto se realizará en el Casal Jove de Port de Sagunt y contará con una entrada solidaria de 8 euros. También será posible colaborar con donaciones mediante transferencia bancaria, destinada a quienes no puedan asistir, pero deseen participar mediante lo que se conoce como 'fila cero'. "La programación combinará música en directo y performances con un claro mensaje de denuncia y solidaridad", según afirman desde las entidades organizativas.

Cartel promocional del evento. / Levante-EMV

La iniciativa contará con actuaciones musicales de cinco bandas que "ofrecerán un repertorio centrado en la música como herramienta de conciencia social", afirman. Las bandas son Shake, SR. Bucle, Otras Yerbas, LPS y El Beso Del Sapo. Además, se sumará al acto una performance a cargo de CGT València, "reforzando el carácter reivindicativo y cultural de la jornada", añaden.

Organización y colaboración

El evento está organizado por "entidades sociales comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la causa palestina", en coordinación con el Casal Jove de Port de Sagunt. Además, aseguran que "diversas organizaciones y colectivos locales colaboran también en la difusión y apoyo logístico, garantizando un acto plural y abierto a toda la ciudadanía".

El acto comenzará a partir de las 17:00 horas.

Los fondos recaudados irán destinados para la CAP Morvedre ( Coordinadora pro Palestina del Camp de Morvedre) y la Fundación CAPP (Fundación Comité de Apoyo al Pueblo Palestino).