Sagunt anima al sector turístico a pedir una ayuda europea que no requiere inversión previa

El Ayuntamiento de Sagunt ha organizado una sesión informativa con las empresas turisticas del municipio. Esta convocatoria la encabeza la Concejalía de Turismo para asesorar al sector sobre una ayuda europea para financiar proyectos de eficiencia energética y economía circular. El director de los programas para la gestión de fondos europeos de Turisme Comunitat Valenciana, Óscar Giménez, ha sido el encargado de impartir esta charla presentada por la concejala de Turismo, Natalia Antonino.

Según informan desde el consistorio, "esta subvención a la que solo pueden optar establecimientos turísticos ubicados en la Comunitat Valenciana se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los fondos Next Generation de la Unión Europea". El plazo de presentación de las solicitudes termina el 15 de mayo de 2026, fecha límite en la que las empresas turísticas que quieran beneficiarse de la ayuda deberán haber finalizado la ejecución de las actuaciones.

Proyectos subencionados

Los proyectos que están subvencionados corresponden con "instalaciones fotovoltaicas; la sustitución de electrodomésticos eficientes, equipos de refrigeración con función de venta directa y armarios de conservación refrigerados profesionales; la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones frigoríficas; la implementación de sistemas de automatización y control; la mejora en las instalaciones y equipos en materia de iluminación e instalaciones térmicas; y las mejoras en la eficiencia en el uso de los recursos en línea con la transición hacia una economía circular", según han informado los responsables del acto.

“Creemos pertinente y oportuno convocar a las empresas del sector turístico para explicar y ahondar en las ayudas europeas que ofrece la Secretaría de Turismo a través de la Generalitat Valenciana. De manera que con esta sesión informativa asesoramos a las empresas turísticas sobre la cobertura de las ayudas y los epígrafes que entran”, ha manifestado Antonino. La concejala también ha remarcado que "estas ayudas no requieren de una inversión previa y, por tanto, suponen una mejora directa en los negocios”.

Orden de entrada

Las ayudas serán otorgadas en "régimen de concurrencia no competitiva, es decir en orden de registro de entrada, hasta agotar el crédito disponible previsto en la convocatoria", añaden desde la concejalía. No obstante, una vez cubierto el crédito, se podrá continuar registrando solicitudes ya que se añadirán a una lista de espera.