Las multas por vertidos ilegales en Sagunt pueden alcanzar los 1,7 millones

El Ayuntamiento de Sagunt ha intensificado las actuaciones contra el abandono ilegal de escombros en el término municipal y ha recordado que este tipo de comportamientos conlleva importantes sanciones económicas. Así lo ha señalado la concejala de Agricultura, Ana María Quesada, quien ha puesto como ejemplo varias intervenciones recientes que evidencian el elevado coste que estos vertidos suponen para las arcas públicas y para el conjunto de la ciudadanía.

La concejala se ha manifestado en esta línea en el inicio de una nueva campaña de concienciación, que comenzará este jueves 18, para frenar el abandono de escombros principalmente en campos, caminos y otros espacios no autorizados. Bajo el lema 'El campo no es un vertedero', el ayuntamiento insistirá en combatir estas prácticas pues, tal y como recuerda, según datos de la empresa pública municipal responsable de la limpieza y el mantenimiento urbano, la SAG, "desde abril de 2024 se está produciendo un aumento del abandono de escombros de un 12 %. Concretamente en 2024 se recogieron 3.710 Tm y hasta mayo de 2025 la cifra era ya de 1.590 Tm".

Cartel de la campaña. / Ayuntamiento de Sagunt

Intervención

Estas malas prácticas provocan altos costes al consistorio. “Una de las acciones que estamos realizando está situada en el Bosc dels Xiquets, donde hemos restringido el paso de vehículos, además de proceder en breve a la retirada de escombros con un importe aproximado de 3.500 euros”, ha avanzado la edil de Agricultura. Esta actuación no es aislada, ya que, según ha explicado, también se está interviniendo en la parcela de compostaje de huertos urbanos y en el camino rural de La Pasquala, que “está prácticamente cortado por un vertido de residuos”.

Quesada ha subrayado que "estas actuaciones representan solo una pequeña parte del impacto económico y ambiental que generan los comportamientos incívicos. Esta es una muestra muy pequeña de los costes que ocasionan a toda la ciudadanía de este municipio, además de la contaminación de nuestro subsuelo y, por consiguiente, de la tierra y de las aguas subterráneas”, ha manifestado. A ello se suma, ha añadido, “el perjuicio económico y de todo tipo que ocasionan a propiedades privadas, algunas de ellas parcelas en plena producción agrícola”.

Sanciones económicas

Desde el consistorio recuerdan que el abandono de escombros en lugares no autorizados conlleva la apertura de procedimientos sancionadores por parte del ayuntamiento. Las sanciones oscilan entre los 900 euros para infracciones leves y los 45.000 euros en el caso de infracciones graves, mientras que las infracciones muy graves pueden alcanzar hasta los 1.750.000 euros. En la actualidad, según fuentes municipales, se están iniciando varios expedientes sancionadores.

Los organismos implicados insisten en que "los escombros no deben arrojarse al medio natural ni depositarse en los ecoparques, que están destinados exclusivamente a residuos domésticos. Dentro de esta categoría solo se incluyen los escombros procedentes de pequeñas reformas en viviendas particulares. El resto de residuos de construcción y demolición deben trasladarse a plantas de valorización o reciclaje de este tipo de materiales, o a vertederos autorizados". Desde el ayuntamiento subrayan que "cumplir con la normativa no solo evita sanciones económicas, sino que contribuye a proteger el entorno natural y los recursos comunes del municipio", concluyen.