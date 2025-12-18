'San Silvestre' por partida doble en Sagunt

Dos animadas carreras que vuelven a tener carácter solidario. Así se presentan las dos San Silvestres previstas en Sagunt. La undécima edición de la Sant Silvestre Ciutat de Sagunt, organizada por el Club Atletisme Sagunt será el viernes 26 de diciembre, mientras que la XXVII San Silvestre Porteña será el martes 30 de diciembre, impulsada por el CD Camp de Morvedre.

Las pruebas han sido presentadas hoy en el Ayuntamiento de Sagunt pues la Concejalía de Actividad Física, Salud y Deportes colabora en la organización y anima a acudir disfrazados.

La inscripción es gratuita y en línea pero, para correr en cada una de las pruebas solidarias, se deberá donar dos kilos de alimentos no perecederos. En ambas pruebas deportivas se premiará a los tres mejores clasficados en la categoría femenina y masculina. Además, también tendrán premio los tres mejores disfraces en categoría individual y grupal.

Horarios e inscripciones

La XI Sant Silvestre Ciutat de Sagunt (26 de diciembre) comenzará a las 19:30 horas en la plaza Mayor, recorriendo un trayecto circular de 2 kilómetros. Las personas que quieran participar en esta edición pueden inscribirse completando un formulario en línea .

Desde la tenencia de alcaldía saldrá a las 19 horas la XXVII San Silvestre Porteña (día 30) y tendrá un recorrido de 3.3 kilómetros. La inscripción a esta prueba deportiva puede completarse rellenando un formulario en línea .

Crear comunidad y celebrar

El presidente del Club Atletisme Sagunt, José Sánchez; y el presidente del CD Camp de Morvedre, Javier García, han acompañado al alcalde. Darío Moreno, para presentar los dos eventos deportivos.

Moreno ha animado a la ciudadanía a participar en esta fiesta del deporte: "Son unas pruebas para crear comunidad y celebrar el espíritu navideño. Es una manera de terminar el 2025 con una nota positiva y alegre, un año en el que hemos sufrido algunas noticias negativas y hemos tenido que superar determinados obstáculos".

El alcalde ha terminado su discurso agradeciendo el trabajo del Club Atletisme Sagunt y el CD Camp de Morvedre por hacer posible ambas carreras, que ya se ha convertido “en una gran tradición para el municipio”. Por su parte, y para concluir con la presentación, los presidentes de los clubes locales han animado a la ciudadanía a participar en estos eventos que ya cuentan con una importante tradición en la ciudad y que, además, tienen un carácter benéfico.