El Sagunt de las viejas postales cobra vida

El Sagunt de las viejas postales realizadas entre 1905-1980 ha cobrado vida gracias a dos trabajos audiovisuales del fotógrafo Francisco Agudo que se valen de la inteligencia artificial (IA) y han sido impulsados por la asociación Sagvntvm Avgvsta.

Agudo ha partido de su inmenso archivo de postales para seleccionar las imágenes más representativas de los dos núcleos de la ciudad. Desde luego, tenía donde elegir pues cuenta con 500 postales en blanco y negro y unas 600 en color, que se suman a otras muchas pertenecientes a coleccionistas privados que ha podido escanear en las últimas décadas.

Con ellas y con la inteligencia artificial ha podido dar forma a dos vídeos que pronto han corrido como la pólvora en la comarca, a través de las redes sociales, y han alcanzado numerosas visualizaciones.

El primero se ha centrado en la época que va desde 1905 a 1960. En él recrea, fundamentalmente, la vida en el casco antiguo de la ciudad, si bien también refleja imágenes de cómo era entonces el Port de Sagunt.

El segundo vídeo recorre desde los años 60 a los 80 y da más protagonismo a este último núcleo de la ciudad: Su imponente siderurgia en pleno rendimiento, su puerto comercial, su inmenso arenal en una zona de playa que aún no contaba con el paseo marítimo actual, su plaza de toros junto al mar o sus activos pescadores que hace poco vieron cómo desaparecía la veterana cofradía. A eso se le suman otras estampas que ya son historia, como el Teatro Romano antes de su rehabilitación, la puerta del Castillo de los años 70, el museo arqueológico que acabó derrumbándose en los años 90 o la Glorieta antes de sus sucesivas remodelaciones.

Levante-EMV

Inspirado "por los dragones"

Agudo asegura que son unas piezas artísticas "que nacen del amor por la imagen histórica y del empeño de toda una vida dedicada al coleccionismo fotográfico". Tras incidir en que no tiene ningún afán económico, confiesa a preguntas de Levante-EMV que pensó en hacer estos vídeos al ver el "impresionante" trabajo del saguntino David Caballer que recrea con inteligencia artificial una "invasión de dragones" en el casco antiguo de la ciudad.

"Al verlo, encendió en mí esa chispa", admite este creador que también dio forma hace poco a un imaginativo vídeo que evoca el Sagunt romano al combinar las recreaciones históricas realizadas durante 15 años en la ciudad con imágenes de inteligencia artificial.

"Al servicio de la emoción"

Agudo destaca que fue el propio Caballer quien le enseñó a manejar la IA con este propósito y destacaba sus posibilidades. "Lejos de alterar la esencia del material original, la IA actúa como una herramienta al servicio de la emoción: aporta efectos y movimientos previamente programados por su autor, pero mantiene intactos los personajes, escenarios, vestimentas, fondos y composiciones que aparecen en las postales. Todo lo que vemos es fiel al tiempo en que fue capturado", apunta.

Para el autor, estos vídeos "son, ante todo, un acto de preservación y una invitación a mirar el pasado con nuevos ojos. La digitalización de postales aportadas por diversos coleccionistas privados ha permitido recuperar pequeños fragmentos del tiempo y transformarlos en una experiencia visual que mezcla documentación fotográfica, arte digital y recreación artificial". Los define así como "piezas híbridas que respiran entre lo real y lo reinterpretado, entre la nostalgia de lo que fue y la magia de lo que podría haber sido".