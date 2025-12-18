Socoltie ilumina la Navidad en Sagunt con su arte inclusivo

La Navidad vuelve a tener un brillo especial en Sagunt, gracias a la campaña solidaria del centro ocupacional Socoltie, una iniciativa que lleva más de diez años consolidándose y que cada edición refuerza su objetivo de "favorecer el desarrollo integral y la autonomía personal y social de personas con diversidad funcional, convirtiéndolas en sujetos activos de la sociedad, con todos sus derechos y deberes", según afirman desde la entidad.

Los centros navideños que Socoltie ofrece cada año en los mercados de la comarca no son simples adornos, sino el resultado de meses de trabajo en los talleres ocupacionales. "Siguiendo siempre la regla de las tres R, los chicos y chicas del centro elaboran cada pieza con materiales reciclados: palets cedidos por empresas, rollos de papel higiénico, tapones de corcho aportados por las familias…, todo ello transformado con creatividad, esfuerzo y mucho cariño", explica Cristina, profesora del centro.

Impulsando capacidades

Como cada año, el centro ocupacional cuenta con detalles de ganchillo que son elaborados por un grupo de mujeres colaboradoras, algunas de ellas abuelas de los propios usuarios. "Su participación se ha convertido en un gesto intergeneracional cargado de afecto que suma valor y simbolismo al árbol decorativo de esta edición", añaden desde la cooperativa.

Taller del centro navideño. / María Badal

"Nuestros chicos están encantados, como todos los años, de sentirse realizados y poder ofrecer sus centros a la población”, destacan desde Socoltie. Los usuarios más autónomos elaboran casi por completo sus piezas, mientras que otros cuentan con el acompañamiento de monitores y educadores. En todos los casos, "el objetivo es el mismo: potenciar habilidades, fomentar la autonomía y reforzar la autoestima".

Los centros navideños pueden encontrarse en los mercados municipales los martes en Canet d’en Berenguer, los miércoles en Sagunt, los jueves y sábados en Port de Sagunt, y también los viernes en el propio centro. Con un donativo de 12 euros, cada persona que adquiera uno de estos trabajos colabora directamente con la integración sociolaboral de los usuarios.

Una ayuda que vuelve a ellos

Socoltie es una cooperativa de utilidad pública y sin ánimo de lucro, por lo que "todas las donaciones se destinan íntegramente al bienestar y desarrollo de sus usuarios: material para talleres, equipación, salidas, actividades y proyectos", según cuentan a Levante-EMV.

Gracias al fondo social generado por la colaboración ciudadana, el centro ha podido adquirir recientemente una furgoneta, "una herramienta fundamental para mejorar la movilidad, las excursiones y el día a día de los chicos", afirman desde la entidad.

Taller del centro navideño. / María Badal

Una década de compromiso

Con esta campaña navideña, Socoltie vuelve a demostrar que "la solidaridad puede materializarse en forma de creatividad, inclusión y trabajo conjunto. Un árbol, un adorno, un centro navideño…, cada pieza esconde horas de dedicación y un mensaje claro: cuando la sociedad apoya, las capacidades florecen", aseguran desde el centro.

Este diciembre, los mercados del Camp de Morvedre vuelven a llenarse de estos centros navideños. Y, como cada año, Socoltie nos recuerda que "la Navidad también es creer en las personas y en sus posibilidades".