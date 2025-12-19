Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El acceso oeste a Sagunt se corta durante días tras el reventón de agua

Compromís urge a convocar al consejo de la empresa mixta y analizar la avería que dejó sin suministro a miles de personas durante horas

Operarios, en plena reparación de la avería. / Levante-EMV

Mónica Arribas

Sagunt

La reciente avería que dejó sin suministro a la ciudadanía del casco antiguo de Sagunt durante horas no ha pasado desapercibida a nivel político. Mientras este jueves la rotonda donde se produjo el problema seguía con un carril cortado, el grupo municipal de Compromís ha pedido la convocatoria de una reunión extraordinaria de la empresa mixta que se encarga del servicio, Aigües de Sagunt, para analizar lo ocurrido.

El partido también ha anunciado que pedirá informes para saber qué pasó, el coste que implica la reparación y conocer futuras previsiones ante problemas similares. De hecho, esta vez no solo miles de usuarios se quedaron sin agua en casas desde las 4 de la madrugada hasta bien entrada la mañana. Lo ocurrido también ha afectado al acceso oeste a la ciudad, concretamente, al vial que permite salir de la rotonda de Pedres Blaves en dirección a Petrés.

En palabras de Maria Josep Picó, portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Sagunt: «Desde Compromís nos hemos esperado a debatir la situación en la comisión informativa de diseño de la ciudad. En esta comisión celebrada hoy, no se ha aportado ningún detalle sobre la avería ni la intervención ni los plazos previstos para que el acceso a la rotonda sea el correcto, porque en este momento solo se puede acceder por una vía, decía ayer.

«Ante la falta de información aportada a la comisión informativa, consideramos que es fundamental una reunión extraordinaria del consejo de administración de Aigües de Sagunt», concluye Maria Josep Picó, portavoz del grupo municipal de Compromís por Sagunt.

