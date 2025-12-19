Arranca la amplia oferta navideña en Sagunt

Sagunt cuenta con una completa programación navideña 2025-2026 en la que se incluyen los tradicionales mercados navideños, la llegada y la cabalgata de Reyes, las orquestas de Nochevieja y un sinfín de actividades culturales y de ocio todos los públicos, en especial la infancia.

Uno de los primeros eventos ha sido la inauguración este viernes del mercado navideño, por parte del alcalde, Darío Moreno y otras autoridades, como la directora general de Comercio de la Generalitat, Maribel Sáez. Ubicado en el Triángulo Umbral de Port de Sagunt, que cuenta con casi cuarenta casetas instaladas, de las que un 60 % son de vendedores locales. Este permanecerá abierto hasta el martes 23 de diciembre, en horarios de 11 a 14 horas, así como de 16:30 a 21 horas, en el que se podrá disfrutar de comestibles navideños, productos de artesanía, regalos, juguetes… así como de la visita de Papá Noel y otras dinámicas de animación infantil .

De otra parte, el Mercado de Reyes se ubicará del 3 al 6 de enero en la plaza Cronista Chabret de Sagunt, con el mismo horario y cuya inauguración será el sábado 3 de enero a las 18:30 horas. Dos mercados que la concejala del área, Natalia Antonino ha animado a visitar.

Presentación de la programación. / Ayuntamiento de Sagunt

Orquestas para Nochevieja

Por otra parte, la Concejalía de Fiestas y Cultura Popular ha presentado la potente programación municipal para el día de Nochevieja. Una actividad que cuenta con la colaboración de las federaciones de peñas del municipio, la Asociación Cultural Penyes de Festes Patronals de Sagunt y de la Federación de Peñas de Port de Sagunt.

La jornada se iniciará con las campanadas infantiles a las 18.30 horas. En Sagunt, serán en la plaza Mayor y, en Port de Sagunt, en la plaza del Sol y continuará con los espectáculos musicales a partir de las 00:00 de la noche del miércoles 31 hasta las 4:30 horas de la madrugada del jueves 1 de enero. En Sagunt actuará la orquesta GammaLive, mientras que en el Port, lo hará la orquesta El Legado.

Animación con el comercio local

Desde el departamento de Comercio y Mercados se ha organizado el Festival Kid's, que tendrá lugar el lunes 22 de diciembre a partir de las 18:00 horas en la plaza del Sol de Port de Sagunt. La compra en el comercio local tendrá una dulce recompensa. Y es que se han previsto dos chocolatadas, una en Port de Sagunt el día 22 a las 18:00 horas en la plaza 1 de Mayo, y en Sagunt, el día 26 a la misma hora en la esquina de la plaza Cronista Chabret con la avenida Doctor Palos, en las que se repartirá chocolate a las personas que hayan comprado por valor de más de diez euros en los establecimientos de proximidad, además de la animación de carrer.

La Cabalgata de Reyes será el día 5 de enero a las 17 horas, en el Port, y a las 19 horas en Sagunt. Previamente, los Reyes Magos habrán desembarcado en el puerto marítimo en un acto organizado por el departamento de Juventud e Infancia a las 11 horas.

Mercado navideño en Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Programación cultural navideña

La Concejalía de Cultura, por su parte, ha preparado una programación navideña orientada principalmente a un público familiar que destaca por la gratuidad de todas las actividades, todas ellas a las 18:00 horas.

El Centro Cultural Mario Monreal de Sagunt acogerá la representación del espectáculo circense Llar, de la compañía Federico Menini, el 26 de diciembre; tres días más tarde, el 29 de diciembre, Floc Teatre escenificará Tonet. Històries i nadales a la llar; mientras que Rebombori Cultural traerá el musical Mary Poppins en el tejado el 4 de enero.

Las propuestas previstas en la Casa Municipal de Cultura de Port de Sagunt serán Navidad Rock, de la compañía Trébol Teatro, el 27 de diciembre; la función de títeres Bobo, de Periferia Teatro, el 30 de diciembre; y el espectáculo de magia y mentalismo de Toni Bright Volver a creer, el 2 de enero.

Variadas opciones para el público juvenil e infantil

En lo que respecta a la oferta de ocio preparada por la Concejalía de Juventud e Infancia, se desarrollará en los centros juveniles salvo el torneo de fútbol sala, el Gran Juego Urbano y las excursiones. Las actividades comenzarán en ambos casales juveniles este sábado, 20 de enero, con el Diverfest, donde de 17:00 a 20:00 horas se ofrecerá ocio inclusivo para que las personas inscritas lo pasen bien sin barreras.

Para el martes 23 hay previstas varias iniciativas. En primer lugar, de 10:00 a 14:00 horas tendrá lugar en el de Sagunt la iniciativa Juguem a jocs de taula? para jóvenes de 11 a 16 años. A las 11:30 horas, en el del Port , se reunirá el Grupo Motor para detectar necesidades y recoger propuestas que ayuden a elaborar el nuevo Plan de Juventud municipal. Allí mismo, de 16:00 a 21:00 horas se desarrollará el torneo Brawl Stars 3c3, organizado junto a la asociación Showcast! y pensado para público de entre 8 y 21 años. Además, en ambos centros habrá un tardeo para mayores de 12 años Xmas Vibes Fest de 17:00 a 20:00 horas, con entrada libre y gratuita, en el que las personas que asistan podrán crear su bola de navidad personalizada, chapas navideñas con diseños divertidos, participar en un escape room navideña exprés o en la Yincana del Espíritu Festivo, habrá también Zona Chill Winter Lounge con chocolate caliente y muro del buen deseo.

El viernes 26, de 10:00 a 14:00 horas, en ambos casales se realizará el taller de creación de decoraciones y manualidades navideñas personalizadas Decorar-T para jóvenes en edades comprendidas entre los 11 y los 16 años e inscripción gratuita hasta el 21 de diciembre. De 9:00 a 17:00 horas, en el colegio Cronista Chabret se disputará el II Torneo de Fútbol Sala de Juventud, organizado en colaboración con la Liga de Fútbol Sala de Sagunt (LFS), y en el que pueden participar personas de entre 16 y 30 años.

Uno de los puestos de venta en el mercado. / Daniel Tortajada

Juegos

Ese mismo día se desarrollará el Gran Juego Urbano, en que se hará un viaje en el tiempo hacia 50 años atrás. La temática es la siguiente: un grupo de estudiantes ha viajado en el tiempo al Camp de Morvedre durante la dictadura franquista con una misión en la que los y las participantes tendrán que averiguar si son capaces de resolver y encontrar las seis claves para ganar su libertad. Tendrá lugar de 10:30 a 12:30 horas en la Nave de Efectos y Recambios (futuro Museo Industrial) de Port de Sagunt y está pensado para personas de 12 a 30 años.

En esa misma jornada, a partir de las 18:00 horas y a las 19:30 horas respectivamente, tendrán lugar en el Casal Jove del Port el Show Nadal con Álex Martínez y su divertido monólogo musical, y el concierto de Machapes.

El lunes 29 volverá la iniciativa Juguem a jocs de taula?, pero esta vez al Casal Jove del Port, en horario de 10:00 a 14:00 horas. En el de Sagunt se desarrollará en el mismo horario el divertido taller de cocina de recetas navideñas mezclado con la práctica del inglés Delícies de Nadal, para jóvenes de 11 a 16 años. De 21:00 a 2:00 se celebrarán las Precampanadas en el Casal Jove del Port, una noche llena de actividades, concursos, sorpresas y mucho más pensada para personas de entre 12 y 30 años y con entrada libre.

La primera de las excursiones preparadas será el martes 30, con una ruta en bicicleta por la Vía Verde Ojos Negros-Port de Sagunt, para jóvenes de entre 11 y 16 años y que los llevará desde Caudiel hasta Sagunt. La jornada arrancará a las 09:00 y concluirá a las 15:00 horas. Se saldrá en autobús desde el colegio Vilamar de Port de Sagunt y desde el colegio Cronista Chabret de Sagunt. La inscripción tiene un precio de 15 euros.

Ese mismo día se desarrollará el taller Manetes Creatives de creación de figuras y ornamentos de cerámica navideña. Será de 11:00 a 13:00 horas en el Casal Jove de Sagunt. También se enseñará a animar historias navideñas mediante la técnica de stop motion en el taller Stop Motion Xmas, en el Casal Jove del Port de 16:30 a 20:30 horas.

Concluirá la jornada un tardeo de Jack Skellington en ambos centros juveniles, donde se elaborarán postales vintage, pegatinas, trivial, taller de stop motion y una muestra de la película Soc Frankelda, todo ello de 17:00 a 20:00 horas.

La programación de Juventud e Infancia concluirá el viernes 2 de enero, cuando el taller Stop Motion Xmas llegará ahora al Casal Jove de Sagunt de 10:00 a 14:00 horas. Habrá también una excursión a ExpoJove de 9:00 a 14:00 horas con salida en autobús desde el colegio Vilamar de Port de Sagunt y desde el colegio Cronista Chabret de Sagunt para jóvenes de entre 11 y 16 años.

Se ha preparado también un Escape Navideño. Será de 16:00 a 18:30 horas en el Casal Jove de Sagunt, para personas entre los 11 y los 16 años.

Por último, cerrará el programa el gran tardeo Winter Games Fest, en el salón de actos del Casal Jove de Port de Sagunt, con juegos de mesa, videojuegos, realidad virtual, torneos, teles, áreas y circo, Just Dance, palomitas y mucho más.

Las inscripciones a la mayoría de las actividades, salvo aquellas para las que se ha dispuesto su propio formulario se pueden formalizar a través de la plataforma habitual de la página web del Ayuntamiento de Sagunt.

Presentación

El acto de presentación de la programación ha contado con la participación del alcalde, Darío Moreno; la concejala de Fiestas y Cultura Popular, Patricia Sánchez; la concejala de Comercio y Mercados, Natalia Antonino; la concejala de Cultura, Ana María Quesada; la responsable de Festejos de la Federación de Peñas de Puerto de Sagunto, Marta Vedriel; y la prestigiosa periodista hard news Miss Mery Towers.

En esta oferta han participado varias concejalías. "Tenemos todo tipo de actividades: para los más pequeños, para los mayores, pensamos en nuestro comercio y en nuestras tradiciones”, ha detallado el alcalde, quien además ha puesto en valor la colaboración entre departamentos y por parte del tejido asociativo y social del municipio. “Se trata de que todo el mundo aporte en un momento en que el mensaje es de fraternidad, de hermandad, de estar en familia, de amor en sociedad que es tan necesario", ha subrayado.