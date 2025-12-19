El Camp de Morvedre se prepara para la Navidad con música y tradición

La música volverá a ser desde hoy una de las grandes protagonistas de la Navidad en el Camp de Morvedre. Con la llegada de las fiestas, numerosos enclaves de la comarca se llenan de propuestas culturales pensadas para todos los públicos, donde los conciertos navideños marcarán el ritmo de unas semanas cargadas de tradición, emoción y espíritu festivo.

Sagunt

Este sábado día 20 de diciembre a partir de las 19:00 horas en el Auditorio Joaquín Rodrigo tendrá lugar un concierto gratuito ofrecido por la Lira Saguntina. Una hora más tarde, a las 20:00 horas se ofrecerá el Concierto de Navidad.

Port de Sagunt

El concierto de Nadal de la Unión Musical Porteña (UMP) será este viernes, día 19, de diciembre a partir de las 19:30 horas en el auditorio de la Iglesia de Begoña. El evento está organizado por la Unión Musical Porteña con la colabroación del Ayuntamiento de Sagunt. En este certamen se unirán el coro infantil y la orquesta de la UMP bajo la dirección de Leana Ramírez y Samuel Amatriain. El programa contará con tres partes, primero cantará el coro infantil para después unirse a la orquesta y terminar con el concierto de la Unión Musical.

La programación navideña continuará el sábado 20 de diciembre a las 19:30 horas con el 'tradicional' concierto de Nadal de la Unión Musical Porteña. El evento será también en el Teatro de Begoña del municipio. En este concierto participarán el coro infantil de la UMP bajo las órdenes de Leana Ramírez nuevamente y la Banda Sinfónica UMP seguirá la batuta de Jorge Vivas Barquero.

Canet d'en Berenguer

En Canet d’en Berenguer, los próximos actos de los que se podrá disfrutar serán la Orquesta B que colabora como todas las navidades con una residencia y tocan "unas cuantas piezas navideñas para amenizar estas fechas a los más mayores", tal y como cuentan desde la sociedad musical. También, el día 22 habrá audiciones de Navidad de los alumnos de la Escuela de Música y el 28 de diciembre "como es tradición", la Orquesta A de la Societat realizará su concierto navideño en la iglesia Sant Pere de Canet a las 13 horas.

Con estas citas musicales, la comarca reafirma su apuesta por una Navidad vivida en comunidad y a través de la cultura, ofreciendo conciertos gratuitos y abiertos a la ciudadanía.