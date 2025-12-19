El IES María Moliner impulsa una campaña solidaria en Sagunt

El IES María Moliner de Port de Sagunt ha vuelto a mostrar su lado más solidario en unas fechas tan señaladas como las navideñas. Durante la pasada semana y esta, el centro educativo ha llevado a cabo una campaña de recogida de alimentos y juguetes en la que ha participado activamente toda la comunidad educativa, con una destacada implicación por parte del alumnado, el profesorado y las familias.

Distribución de alimentos y juguetes

Los alimentos recogidos serán entregados al Banco de Alimentos de Sagunt, entidad encargada de su posterior distribución entre las personas y familias que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Se trata principalmente de productos de primera necesidad, "cuya donación resulta especialmente importante en estas fechas, cuando aumenta la demanda de ayuda social", según informan desde la organización.

Stand de recogida de alimentos y juguetes. / IES Maria Moliner

En cuanto a los juguetes, han sido donados al CEIP La Pinaeta, desde donde se encargarán de repartirlos entre el alumnado que atraviesa una situación socioeconómica desfavorable. De este modo, el objetivo de la campaña es que "ningún niño o niña se quede sin un detalle durante estas fiestas, al tiempo que se fomenta entre el alumnado del instituto valores como la solidaridad, la empatía y el compromiso social", añade Xema Aleixandre, coordinador de secundaria del IES.

Espacios de concienciación

Desde el IES María Moliner han querido agradecer públicamente la colaboración de todas las personas que han hecho posible esta iniciativa, ya sea mediante la donación de alimentos y juguetes o a través de la coordinación y organización de la campaña. El centro ha destacado, además, la importancia de este tipo de acciones, que "refuerzan el papel de los centros educativos como espacios de formación integral y de concienciación social".

Con iniciativas como esta, el instituto reafirma su compromiso con la comunidad del Camp de Morvedre, demostrando que "la educación también pasa por educar en valores y por tender la mano a quienes más lo necesitan", concluyen.