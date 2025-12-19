Luz verde a la prórroga del ERTE en ArcelorMittal Sagunt

La nueva prórroga del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en ArcelorMittal ha obtenido hoy luz verde de la dirección de la multinacional y las organizaciones sindicales.

Se prolonga así el expediente aprobado en 2025 por causas productivas que afecta tanto a la planta de Sagunt como al resto de las empresas del clúster (Asturias, Lesaka y Etxebarri), del sector de Distribución y en AMDS.

La afección en las instalaciones de la siderurgia en Sagunt será una de las menores previstas en España pero supera a la pactada en 2023. En concreto, se situará en un 15%, al igual que Asturias. Esto supera al 5% previsto en 2023, en otro contexto,si bien ahora llegará al 35% en Lesaka (Navarra), 40% en Etxebarri (Bilbao), 20% en Distribución y 40% AMDS, según ha explicado CCOO en un comunicado.

El ERTE tendrá una duración de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2027, y el acuerdo fija el 90% del complemento salarial, además de no afectar a las pagas ni a las vacaciones.

Asimismo, contempla que debe existir paro de instalaciones para su aplicación, por lo que podrá aplicar a los departamentos transversales como máximo el porcentaje de la planta.

Respecto a la duración del ERTE, el sindicato ha apuntado que es consciente de la existencia de "cierta desaceleración" en cuanto a las producciones en este final de año, una situación que, a su juicio, se ha visto "agravada por la negativa del grupo a asumir las inversiones sobre descarbonización ya comprometidas", lo cual, desde su punto de vista, pone "en riesgo" el futuro de la plantilla "a medio y largo plazo".

"Riesgos"

Además, ha remarcado que no se pueden obviar los "riesgos" a los que se enfrenta la multinacional, máxime por la situación que está atravesando la "fase caliente" en Asturias (Hornos Altos y Sínter), así como la presión por las importaciones y la desindustrialización siderúrgica que está sufriendo Europa.

Por parte de CCOO, UGT y USO se ha abogado porque las medidas de acompañamiento del plan social pactado en esta prórroga sean las mismas en caso de que en otros centros no contemplados en la presente prórroga se pueda plantear la necesidad de negociar un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas (ETOP).

No obstante, han justificado que han aceptado el acuerdo dado que las garantías de acompañamiento pactadas en la presente prórroga del ERTE deberían servir para facilitar un mecanismo que no aumente la repercusión que tendrá en el personal de los diferentes centros, así como en las instalaciones.

"Esta medida debería dar estabilidad en el empleo y minimizar las pérdidas económicas para los trabajadores que finalmente se vean afectados", ha opinado CCOO, como informa Europa Press.