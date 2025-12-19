Un organismo de gestión del patrimonio saguntino

He leído con atención la reciente noticia aparecida en este periódico, el 5 de diciembre, sobre la creación por parte del ayuntamiento de Sagunt o de un «Organismo de gestión del Patrimonio Histórico». Confieso que la noticia me provoca sentimientos contradictorios: por una parte me alegra y, por otra, me resulta muy difícil creer que nuestra institución municipal haya dado un giro de 360 grados.

El desaparecido Col.lectiu pel Patrimoni, del cual fui presidenta durante más de quince años, clamó y exigió este organismo de gestión durante toda su existencia. Nuestras reivindicaciones nunca fueron escuchadas ni atendidas, así que ante esta noticia, me congratula saber que la corporación municipal ha recogido el guante.

Siempre creímos en la existencia de un Consorcio patrimonial con una Oficina de proyectos anexa a este organismo, porque es el único instrumento válido y capaz de gestionar con eficacia el inmenso patrimonio de esta ciudad, tanto histórico como industrial disperso, deteriorado y sin revalorizar. Así que, por la parte que me toca, celebro que el ayuntamiento parece que se tome en serio esta cuestión.

Vista desde el Castillo de Sagunt. / Daniel Tortajada

Catorce asociaciones han confiado sus esperanzas en la Corporación Municipal, demostrando como siempre, que es la sociedad civil la que va por delante de las instituciones, así que, espero que no les defrauden y se trabaje con eficacia e ilusión. Se abre una vía, un abanico de posibilidades casi infinito. Va a ser difícil, pero también ilusionante.

La empresa privada debe estar presente

En la noticia de prensa no se especifica cómo se va a articular dicho organismo, sólo que lo integrarían las tres administraciones (autonómica, estatal y municipal) y «cada una de ellas contribuiría con dotaciones económicas que garantizarían una base financiera sólida». Creo que se debe reconsiderar este punto. La empresa privada debe estar presente en este organismo porque se garantiza mejor la financiación del mismo, dado que en el municipio existen empresas importantes que con sus aportaciones económicas no sólo colaborarían y ayudarían sino que también desgravarían fiscalmente acogiéndose a la ley de mecenazgo.

El ejemplo de Cartagena

En ciudades como Cartagena, existe un consorcio, "Cartagena puerto de culturas», donde conviven las asociaciones, la empresa pública y privada y la administración, aportando cada uno su parte dirigidos por una consejo rector y funciona maravillosamente, no es un cuento chino.

Teatro Romano de Sagunt. / Daniel Tortajada

El Col.lectiu pel Patrimoni, junto con otras asociaciones de la ciudad (Amigos de la Escuela de Aprendices, Centre d’estudis del Camp de Morvedre, Centro Arqueológico) viajó a Cartagena en la primavera de 2024, precisamente para recabar información, de primera mano, de su organismo de gestión. Fuimos recibidos por las asociaciones que nos explicaron el funcionamiento así como por la directora del Museo de Cartagena y también gerente del consorcio. Lo que más nos llamó la atención fue el entusiasmo de los gestores en la obra emprendida y el buen hacer. Esta visita era sobradamente conocida por el ayuntamiento que no mostró ningún interés en saber los pormenores.

Al final es una cuestión de voluntad política, de constancia, creer en un proyecto, luchar contra los elementos para ponerlo en funcionamiento y trabajar con entusiasmo implicando a la sociedad, intentando desenredar todas las marañas burocráticas para ser lo más ágiles posible. Quiero creer que el ayuntamiento va a luchar por ello. Espero que no se quede en una mera declaración de intenciones. Felicito a las asociaciones por haber impulsado este proyecto que tantos esfuerzos ha costado y les deseo toda la suerte del mundo.

Ruego al Ayuntamiento de Sagunto que no defraude a la ciudadanía.