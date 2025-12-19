El paseo sobre el mar ni se menciona al encargar el proyecto para el Pantalán de Sagunt

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha cumplido con uno de sus últimos compromisos, que era el inminente encargo de la redacción del proyecto de "actuación en el tramo marítimo del Pantalán" del Port de Sagunt. Con una reserva presupuestaria ligeramente superior a los 180.000 euros, el organismo presidido por Mar Chao pide la elaboración, en un plazo de ocho meses, de un expediente que defina las obras para la "integración ambiental" de esta infraestructura, "valorando la viabilidad técnica y económica de las soluciones propuestas", según recoge la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

Sin mención expresa al paseo sobre el mar comprometido hace años y que todavía se reclama desde Sagunt, el trabajo debe incluir la revisión y propuesta de alternativas para los restos del Pantalán, el estudio para la integración ambiental de los tableros sumergidos o todavía existentes, así como la adecuación y la seguridad de las pilastras; el diseño de la señalización marítima de los posibles elementos a mantener; la preparación de la documentación para la tramitación de solicitud del Informe de Compatibilidad de las Estrategias Marinas y el asesoramiento durante las tramitaciones correspondientes.

Alternativas

La APV también reclama un compendio de todas las soluciones posibles y su desarrollo para compararlas, mediante un análisis multicriterio se deberá incluir aspectos medioambientales, paisajísticos, de preservación del patrimonio, sociales, constructivos, de mantenimiento y desmontaje, condicionantes a la explotación portuaria, navegación o económicos. Entre las alternativas que se presenten, el organismo portuario diferencia entre los elementos emergidos, ya sea para el mantenimiento de los dinteles, el tablero y los pilotes o solo de estos últimos, así como de los sumergidos, para los que se propone su integración ambiental bajo el agua o su reflote para su recuperación o demolición.

Perfil que presentan los restos del tramo marítimo del antiguo Pantalán. / Daniel Tortajada

Entre las precisiones que introduce el pliego de condiciones del contrato se menciona expresamente que el desmantelamiento del Pantalán no es una alternativa a considerar, "puesto que se pretende preservar su valor histórico y patrimonial". En cualquier caso, la APV sí pide al adjudicatario que presupueste la demolición y retirada de toda la estructura.

Elevado coste

Otras menciones que ahondan en el pesimismo sobre la posibilidad de que el paseo sobre el mar se haga realidad es que "se debe tener en cuenta que, en las obras marítimas, los procesos constructivos son determinantes para la selección de alternativas debido al elevado coste de los medios y a su poca disponibilidad". De esta forma, la empresa que elabore el expediente "deberá realizar prospecciones de mercado a las principales compañías internacionales que permitan generar variantes de las alternativas de estudio en función de los medios marítimos empleados y su proceso constructivo".

Condicionantes

Dos condicionantes para determinar si las propuestas son asumibles se centran en la "capacidad de éxito en trabajos similares realizados con anterioridad" y en "asegurar la viabilidad económica de las alternativas". Así, la APV requiere la realización de estudios "exhaustivos" de antecedentes, clima marítimo y arqueología, así como la elaboración de un anexo de análisis de riesgos y adaptación al cambio climático, considerando efectos como la subida del nivel del mar y el incremento de la altura de ola en un plazo mínimo de 50 años.