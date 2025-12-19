Sagunt valora la rescisión de un contrato millonario de obras

El Ayuntamiento de Sagunt valora la rescisión del contrato de obras adjudicado a finales de abril de este año por 4,2 millones de euros. Se trata concretamente de los trabajos de rehabilitación de la edificación y la reurbanización de la plaza Juan Ramón Jiménez, que tienen el condicionante añadido de estar financiadas con fondos europeos, lo que obliga a su finalización antes de septiembre de 2027, cuando el plazo de ejecución establecido es de 10 meses.

Desde el gobierno municipal confirman que anular la adjudicación es "una de las posibilidades que se valoran" y que "se está trabajando en el asunto", mientras la empresa que ganó un concurso al que se presentaron otras dos ofertas, Alcudia Servicios y Obras, prefiere guardar silencio frente a las preguntas de Levante-EMV. Así, la principal información sobre este caso llega desde Iniciativa Porteña, que ya hace unas semanas alertó de los retrasos que acumulaba esta intervención, un temor que fue ratificado por varios vecinos del barrio.

Preocupación

En esta ocasión, los segregacionistas insisten en el peligro de perder millones de euros en subvenciones y en su "profunda preocupación" por la paralización de las obras en la plaza Juan Ramón Jiménez, en palabras de su concejal, Manuel González. IP preguntó por esta cuestión en una reciente comisión, donde "el gobierno municipal informó de que la empresa adjudicataria no está cumpliendo los plazos establecidos", lo que "ha llevado al ayuntamiento a iniciar el proceso para la rescisión del contrato", afirman.

Parte de los andamios retirados. / Levante-EMV

El exportavoz segregacionistas apunta que esta medida "podría alargar los tiempos de manera indeterminada, si no se alcanza un acuerdo con la empresa, ya que sería necesario iniciar un procedimiento con la intervención del Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat". Un ejemplo de estos retrasos es la paralización "desde hace años" de las obras de rehabilitación del Casino de la Gerencia, según señala González.

Plazos ajustados

Esta "delicada situación" se agrava con el otro proyecto de obras que se gestiona para la plaza Jacinto Benavente de Baladre, que ya está adjudicado en sus dos lotes por un valor de casi 6,6 millones de euros, pero sigue pendiente de la formalización de los contratos para que empiecen a correr los plazos de ejecución. Y es que, en este caso, las intervenciones deben estar "totalmente finalizadas antes del mes de agosto de 2026", según advierte el edil de IP.

"No hablamos de simples retrasos", señala, "sino que las prisas son máximas. Millones de euros podrían perderse si no se actúa con agilidad y responsabilidad. Ya lo advertimos públicamente y se nos ignoró. Hablamos de una gestión caótica, que pone en riesgo mucho dinero que debería transformar Baladre. El ayuntamiento está jugando con fuego y con el dinero de todos". Así y además de transparencia, los segregacionistas reclaman al gobierno local "evitar más retrasos, garantizar que las obras se ejecutarán en plazo e informar periódicamente de la evolución de los proyectos".

Falta de planificación

González añade que "los vecinos de Baladre llevan demasiados años esperando mejoras. No es aceptable que ahora, cuando por fin llegan inversiones importantes, exista el riesgo de perderlas. Desde Iniciativa Porteña reiteramos nuestra preocupación. No podemos permitir que la falta de planificación o de seguimiento ponga en peligro proyectos esenciales para Baladre y toda la ciudadanía".