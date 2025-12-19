El Saguntino quiere dar un golpe sobre la mesa para cerrar el año
Los rojillos reciben esta sábado (17 horas) al líder de la categoría que acumula 10 victorias consecutivas
Pepa Conesa
El Atlético Saguntino afronta un partido grande para cerrar el año, cuando este sábado a partir de las 17 horas reciba en el Nou Morvedre al líder del grupo 6 de Tercera RFEF, el Castellonense. Desde la tercera posición con cuatro puntos menos, el entrenador rojillo, Guillem Beltrán, asegura que las ganas son las mismas que en el resto de jornadas.
"No le damos más valor porque venga el líder. Es verdad que es muy motivante enfrentarse a un equipo que está haciendo historia, ya que no sé si hay otro que tenga tantas victorias seguidas". Y es que los de Villanueva de Castellón llegan a Sagunt después de 10 triunfos consecutivos, ya que solo saben lo que es ganar desde el 21 de septiembre.
Sin miedo
Sobre la presión de jugar contra el líder en racha, el míster romano asegura que "no nos da miedo el rival. Nosotros en casa somos muy competitivos y lo vamos a dar todo". El técnico cree que "es importante ganar el último partido del año con nuestra gente, pero tampoco nos vamos a volver locos. Es un partido más de tres puntos y, si no se puede vencer, habremos perdido contra el que se supone es el equipo más completo de la categoría".
Personalidad
Beltrán insiste en que "afrontamos el encuentro con la intención de ser nosotros mismos. Nuestra forma de competir es la que nos está dando victorias. Ningún equipo que viene aquí está cómodo ni logra dominarnos y con esa misma idea vamos a salir al césped. Vamos a hacer que este equipo que está haciendo historia pueda perder esa racha".
