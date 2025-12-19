Una vieja reivindicación del FB Sagunto está cada vez más cerca de ver la luz: la renovación del césped artificial del campo de fútbol Xulla-Vicent Graullera que acoge sus partidos. El Ayuntamiento de Sagunt ya ha adjudicado las obras para renovar este terreno de juego a la empresa Obras y Pavimentos Especiales S.A.

Por 238.046 euros (IVA incluido), la actuación permitirá la mejora del terreno de juego de esta instalación deportiva en base a los criterios FIFA Quality Pro

El contrato también comprende las obras auxiliares necesarias para la instalación de porterías, banderines y otros equipamientos deportivos necesarios para la práctica del fútbol como las líneas que delimitan las áreas de juego para un campo de fútbol 11 y dos de fútbol 8 insertados en la misma superficie.

Además, en caso necesario se corregirá la nivelación de la superficie del campo, así como se procederá al levantado de rejilla de las canaletas para su limpieza.

El tipo de césped artificial que se va a colocar debe cumplir una serie de características técnicas, así como de composición de materiales conforme a las normas del certificado FIFA Quality Pro. Los criterios de este certificado serán comprobados por un laboratorio homologado independiente.

Compromiso de mejora

«Dentro del compromiso adquirido en su momento con el Club Fútbol Base Sagunto, vamos a proceder a sustituir el césped de su campo principal. Así no sólo damos respuesta a los compromisos adquiridos, sino también continuamos con el firme propósito de mejora constante de nuestras instalaciones deportivas», ha explicado el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón.

La intervención cuenta con una garantía mínima obligatoria de cinco años a los que también se añade el servicio de mantenimiento.