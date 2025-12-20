El boxeo del Port de Sagunt brilla en los Campeonatos de España

Palencia se convirtió en el epicentro nacional del boxeo con la celebración de los Campeonatos de España Amateur, Joven y Júnior. Hasta allí viajó una representación del club Lord Boxing, del Port de Sagunt, que volvió a demostrar su consolidación como "una de las canteras más prometedoras del país" al regresar con cuatro medallas y actuaciones que captaron la atención de técnicos y aficionados.

Grandes protagonistas

La gran protagonista de la competición fue Azahara Nieto, que en la categoría júnior -60 kg firmó un campeonato impecable y se plantó en la final tras "una brillante exhibición de técnica y contundencia", afirman desde el club. Solo un ajustado combate la separó del oro, pero, aun así, la saguntina "confirmó su ascenso imparable dentro del boxeo nacional", añaden.

A su lado, otros tres púgiles del club completaron actuaciones sobresalientes. En júnior -54 kg, Izan Vázquez se colgó el bronce "después de una competición muy sólida en la que volvió a mostrar su evolución", afirman desde la entidad. En la categoría joven -57 kg, Mounir Ait Ahmed también alcanzó una meritoria medalla de bronce, mientras que Ibtisam Cehaf, en joven -48 kg, completó el póquer de metales para el Lord Boxing con otro bronce, "fruto de su coraje y constancia sobre el ring", aseguran.

Balance positivo

La expedición local regresa así con un balance difícil de igualar y, sobre todo, "con la satisfacción de haber llevado de nuevo el nombre del Camp de Morvedre al podio nacional", comentan desde el equipo técnico. Desde el club destacan que, un año más, han logrado cerrar el ciclo autonómico y nacional con medallas, un hito que reafirma el trabajo continuo de entrenadores, deportistas y familias.

El Lord Boxing continúa escribiendo su propia historia y lo hace a golpe de talento y, cada vez más, de resultados. Palencia ha sido solo una muestra más de que el club porteño "sigue creciendo sin perder su esencia: formar boxeadores y personas que compitan con pasión y regresen a casa con el orgullo de haberlo dado todo", concluyen.