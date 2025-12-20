El CD Acero no se fía de su último escollo para cerrar la primera parte de la temporada invicto

El CD Acero no quiere aflojar el ritmo y este domingo busca sumar tres puntos más cuando visita al SC Requena a partir de las 12 horas. En partido correspondiente a la decimoquinta jornada de la Lliga Comunitat, los rojiblancos quieren poner el broche con otra victoria que les permitiría cerrar invictos esta primera parte de la temporada y mantener al menos una renta de seis puntos sobre su más inmediato perseguidor.

Enfrente tendrán a un rival que ocupa la parte baja de la clasificación, es penúltimo, con apenas dos victorias. A pesar de esta diferencia, los porteños viajan con precaución, ya que el Tomás Berlanga "es un campo exigente, donde el Requena necesita hacerse fuerte", según explican desde el club.

Objetivo

Estas mismas fuentes aseguran que "el objetivo es cerrar el año manteniendo la regularidad, la concentración y la identidad que nos ha llevado hasta lo más alto de la clasificación".

Gran temporada

Los aceristas están haciendo una gran temporada y quieren terminar 2025 manteniendo la buena racha. Concretamente, han logrado 11 victorias y dos empates. Una de las claves de esta exitosa trayectoria está siendo su capacidad goleadora, con 27 goles a favor y una media de 2,1 por partido.