Gilet aprueba un presupuesto de 3,2 millones para 2026

El pleno del Ayuntamiento de Gilet ha aprobado el presupuesto municipal para el ejercicio 2026, que asciende a 3,2 millones de euros, una cifra muy similar a la de 2025, que sí se incrementaba en un 7 % respecto al anterior.

Las cuentas salieron adelante con los votos en contra de Vox y con la división de Participa per Gilet, ya que una de sus dos concejalas votó en contra, mientras que la otra apoyó la aprobación del presupuesto.

La concejala de Esquerra Unida en Participa per Gilet, Mª Ángeles Cortijo, justifica su negativa a la «falta de negociación de los puestos de trabajo con los propios trabajadores del ayuntamiento, a quienes se les han subido los complementos sin acuerdo, tal y como han advertido los sindicatos». La edila tampoco está de acuerdo con el incremento de la partida de Fiestas, mientras lamenta que no haya una específica e independiente para las colonias felinas, que sí se contempla en la genérica de Medio Ambiente.

Pese a esto, desde el equipo de gobierno, que cuenta con el apoyo de los concejales del grupo de No adscritos, el presupuesto refleja «la buena salud económica del ayuntamiento», con una deuda pendiente de amortizar de apenas 206.000 euros, «resultado del trabajo continuado de saneamiento financiero llevado a cabo en los últimos años».

Por otro lado, también se ha querido destacar «el buen trabajo realizado por la concejalía de Hacienda y los servicios económicos del Ayuntamiento de Gilet, que en los últimos ejercicios han aplicado una política de contención del gasto responsable y eficaz, permitiendo reducir de forma significativa la deuda municipal sin recortar ni un solo servicio a los vecinos y vecinas del municipio», afirman desde el gobierno local.

Ausencia del PP

Asimismo, se ha señalado la ausencia del grupo popular, que no acudió ni al pleno ni a la comisión informativa previa, hecho que califican de «falta de responsabilidad en el ejercicio del cargo público que ostentan como representantes de la ciudadanía».

El presupuesto municipal de 2026 permitirá «garantizar el mantenimiento de los servicios públicos, consolidar la estabilidad financiera y continuar trabajando por el bienestar de los vecinos y las vecinas de Gilet», terminan.