Impresionantes grúas dan forma a dos nuevos puentes en Sagunt
Han izado y colocado las nuevas estructuras ferroviarias construidas en una zona anexa
La renovación de los puentes ferroviarios sobre la carretera N-340 en Sagunt ha superado con éxito el paso más complicado. Las dos nuevas estructuras de hormigón que sustituyen a las antiguas metálicas ya se han colocado esta semana tras unos complejos trabajos que han requerido unas impresionantes grúas.
Las estructuras se han construido 'in situ' en zonas anexas a su ubicación definitiva y, posteriormente, se han izado, girado y colocado sobre los estribos mediante grúas de grandes dimensiones. La solución constructiva adoptada para estos trabajos, como apuntan desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), "ha permitido minimizar la afección al tráfico viario" pues únicamente ha sido necesario interrumpirlo durante las dos noches en las que se han realizado las operaciones de izado y posicionamiento de las estructuras de hormigón.
El ADIF ha apostado así por unas nuevas estructuras "que aportan mayores garantías de resistencia, resiliencia, durabilidad y robustez" a los pasos superiores que canalizan los accesos ferroviarios hacia Sagunt y Valencia, según explica. Para ello, cada una cuenta con 27,5 y 21,5 metros de longitud, así como un peso de 555 y 380 toneladas, respectivamente.
Más plazo para acabar las obras
Esta actuación se enmarca en el conjunto de obras que Adif impulsa en todo el eje ferroviario Zaragoza-Teruel-Sagunt para modernizar este corredor estratégico para el transporte de mercancías y viajeros. Aunque la totalidad de estos trabajos se esperaba finalizar el pasado 17 de noviembre, el plazo se extendió hasta el primer cuatrimestre de 2026 debido a distintas contigencias que surgieron desde la ejecución, como precisan desde Adif.
