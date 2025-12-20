Un torneo reunirá en Sagunt a 70 equipos de toda España

El Club Sagunto Fútbol Base organiza el Torneo de Navidad Vicent Graullera del 26 al 29 de diciembre. Según afirma la entidad deportiva, este evento ya es "una referencia dentro del fútbol formativo que se celebrará en las instalaciones del club y que convertirá a Sagunt en el epicentro del fútbol base durante cuatro días". Añaden que "durante estos días se vivirán partidos vibrantes, gradas llenas de ilusión, reencuentros entre clubes y momentos que quedarán en el recuerdo de jugadores, familias y entrenadores".

Informan desde la organización que este torneo reunirá a 70 equipos procedentes tanto de la Comunitat Valenciana como de otros puntos del país y contará con la participación de cerca de 1.000 jugadores y jugadoras de las categorías prebenjamín, benjamín, alevín y benjamín-alevín femenino.

El equipo en una jornada anterior. / piquer.visuals

Trabajo humano y deportivo

Desde la entidad organizadora destacan el enorme trabajo humano y deportivo que hay detrás de esta cita: "Nuestro compromiso con la formación de nuestros chicos y chicas es total. Poder organizar en casa un torneo de esta magnitud es un orgullo y nos enriquece tanto a nivel deportivo como personal”, señalan desde el equipo saguntino.

El Torneo de Navidad Vicent Graullera no solo busca la competición, sino también "fomentar valores fundamentales como el respeto, el compañerismo y la convivencia, consolidando al club como un referente en el fútbol formativo", añaden. Con esta iniciativa, el Sagunto Fútbol Base reafirma su "apuesta por el deporte base y su vocación de seguir creciendo y ofreciendo experiencias inolvidables a jugadores, jugadoras y familias. Todo está preparado para disfrutar de cuatro días de fútbol, emoción y espíritu navideño", concluyen.