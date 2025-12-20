San Silvestre anticipada en Sagunt

El CIPFP La Laboral de Sagunt celebró este martes, 17 de diciembre, una nueva edición de su ya tradicional San Silvestre, una jornada que volvió a demostrar que la educación también se vive fuera del aula. Pese a la incertidumbre meteorológica que marcó las primeras horas de la mañana, el centro logró "sacar adelante con éxito una de las citas más esperadas de su calendario escolar", según afirman desde la organización. La actividad, organizada y dinamizada por el alumnado del Ciclo de Técnico Superior en Animación Sociodeportiva (TSEAS), fue el resultado de "semanas de trabajo, planificación y compromiso", añaden.

El centro se llenó de movimiento gracias a una completa programación de talleres y actividades. Hubo propuestas de motricidad, equilibrio y precisión, talleres de baile, torneos deportivos con implementos y actividades dirigidas impulsadas por el alumnado del ciclo de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico (TSAF), que aportó "música, energía y dinamismo a una mañana intensa", tal y como afirman.

Participantes en la San Silvestre. / Levante-EMV

Carácter solidario

Uno de los pilares fundamentales de la San Silvestre del centro volvió a ser su carácter solidario. Como en ediciones anteriores, el objetivo principal fue la recaudación de fondos, que en esta ocasión se destinaron a la asociación CureKars, dedicada a la investigación y visibilización de las enfermedades ultra raras. La elevada participación y la implicación de toda la comunidad educativa permitieron reunir una cuantía significativa, poniendo de manifiesto "el poder transformador del deporte cuando se une a la educación y la solidaridad", afirman desde el centro.

Finalmente, y pese al mal tiempo, la carrera pudo celebrarse con normalidad. La mayoría de participantes optó por completar el recorrido caminando, disfrutando del carácter festivo y social del evento, mientras que numerosos alumnos y alumnas decidieron correr, convirtiendo la prueba en un auténtico cierre deportivo del trimestre.

Durante los talleres a cubierto. / Levante-EMV

Implicación de los participantes

La jornada concluyó con una gala final en la que se entregaron premios, se realizaron sorteos y se reconoció la implicación de todas las personas participantes. El evento contó con el apoyo de patrocinadores como Singularu, Delicias del Sueño y Esthetic Lase, así como con la presencia de asociaciones vinculadas a la diversidad funcional, como Socoltie que aportaron un valor social añadido a la iniciativa.

Más de 600 personas pasaron a lo largo del día por el centro educativo, en una jornada que destacó por el clima de convivencia, inclusión y participación. Eventos como esta San Silvestre consolidan al centro "como un referente en la promoción de la actividad física, la educación en valores y el aprendizaje vivencial, demostrando que cuando la comunidad educativa trabaja unida, el resultado trasciende lo deportivo", concluyen.