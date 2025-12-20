Sospechan del envenenamiento de diez gatos en Benifairó de les Valls

La Guardia Civil investiga la aparición de los cadáveres de hasta diez gatos pertenecientes a una colonia felina de Benifairó de les Valls ubicada en la zona de la plaza 9 d'Octubre.

Los primeros indicios apuntan a que se han producido varios envenenamientos, como confirma el alcalde, Antoni Sanfrancisco, por lo que se ha presentado denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Quartell y se ha pedido la intervención del Seprona "para que investigue los hechos y realice las comprobaciones o análisis oportunos de los restos", explica.

Cadáver de otro gato. / Levante-EMV

De confirmarse estos temores, ésta sería la segunda vez que una colonia de gatos de la zona ha sido envenenada de forma intencionada, "causando la muerte de todos los animales". Así lo precisa a este diario Irina Peris, vicepresidenta de la Patrulla Animal La Vall de Segó que vela por ellos.

"Se trata de un hecho muy grave que no solo supone un acto de crueldad animal, sino también un riesgo para la salud pública y el medio ambiente. Consideramos importante darle visibilidad para concienciar, evitar que vuelva a repetirse y solicitar la colaboración de las autoridades y de la ciudadanía", afirma.