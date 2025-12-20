Los Monasterios no renuncia a segregarse de Sagunt

La urbanización de Los Monasterios no renuncia a integrarse por completo en Puçol. Después de que la Generalitat denegara la solicitud para que cerca de 380.000 metros cuadrados que pertenecen a Sagunt de los cerca de 1,8 millones que conforman este complejo de lujo pasen a formar parte del municipio de l'Horta Nord, su representación legal ha recurrido ese pronunciamiento, según ha podido saber Levante-EMV.

Los motivos de esta apelación al dictamen firmado por Carlos Mazón en uno de sus últimos actos como president son que "entendemos que está insuficientemente motivado, además de ser erróneo". Así, los responsables de la urbanización han presentado el escrito de interposición del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y están pendientes de formalizar la demanda.

Casi 200 fincas

Cabe recordar, como ya informó este diario, que las razones alegadas para que estas 190 fincas se segreguen de la capital del Camp de Morvedre y se integren en Puçol son la confusión de núcleos de población como consecuencia del desarrollo urbanístico, así como la existencia de condiciones económicas y administrativas que hacen esta alteración de términos municipales necesaria y conveniente, centradas básicamente en las carencias de los servicios prestados en esta zona por el Ayuntamiento de Sagunt.

A este respecto, desde la urbanización insisten en que el consistorio de la capital comarcal "sigue incumpliendo" con sus obligaciones, aunque tampoco ese es motivo suficiente para la alteración de los términos municipales, según argumentó la dirección general de Administración Local y ratificó el Consell Jurídic Consultiu.

Sentencia

Ambos organismos avalan que el Ayuntamiento de Sagunt ya presta los servicios desde finales de 2018, cuando una sentencia le obligó a recepcionar las obras de la urbanización que recaían en su término municipal.

Reparto de la urbanización entre Sagunt y Puçol. / Levante-EMV

A partir de ese momento y sin ocultar "algunas incidencias y deficiencias técnicas, como las instalaciones obsoletas de iluminación", el consistorio de la capital del Camp de Morvedre se encarga del alumbrado, los residuos, la limpieza viaria, el alcantarillado o el mantenimiento de jardines, mientras que el suministro de agua potable lo realiza Puçol en virtud de un convenio de colaboración suscrito entre ambos ayuntamientos hace 25 años.

Deficiencias

Las deficiencias en la prestación de estos servicios, sin embargo, no marcan la "necesidad objetiva", según defienden los sucesivos dictámenes, que justifique la modificación de los límites municipales, ya que esa alteración no garantizaría la mejora. Este argumento choca con la teoría de la urbanización de los Monasterios y el Ayuntamiento de Puçol, que coinciden en que, "por inmediatez y cercanía", el consistorio de l'Horta Nord sería "más eficiente y eficaz" tanto en su prestación como en el mantenimiento y conservación de las instalaciones públicas.

Argumentos

Las reticencias de Sagunt a renunciar a estos 382.000 metros cuadrados, como ha manifestado a lo largo de todo el procedimiento, la falta de comunicación a la administración del Estado de la intención de alterar los dos términos municipales y, en definitiva, el incumplimiento de los requisitos legales para hacer efectiva esta maniobra son los otros argumentos que Los Monasterios pretende rebatir ahora en los tribunales.