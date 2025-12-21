Localiza a su perro tras perderlo en Estivella hace 13 años

Una vecina de Port de Sagunt recibió hace unas semanas una llamada que jamás pensó volver a oír: “Hemos encontrado a tu perro”. Y es que esta llamada llegó después de 13 años sin respuestas y creyendo que su mascota había fallecido. La alerta llegó desde la Policía Local de Gilet, tras ser avisados por un veterinario del municipio después de que el animal se hubiera vuelto a escapar.

El perro había sido encontrado por otra mujer y lo había llevado a la consulta para ver si tenía microchip y poder localizar a sus dueños. Al realizar la revisión del animal se dieron cuenta de que constaba como desaparecido desde 2012, cuando se le escapó a su antigua dueña.

Nadie contactó

Hace más de una década, Cody, se escapó mientras estaban en una vivienda familiar de Estivella. Su dueña, Leticia denunció la desaparición y llenó las calles del municipio con carteles, esperando que alguien lo viera. Sin embargo, en todo ese tiempo, nadie llegó a contactar con ella, hasta ahora.

Según ha podido saber Levante-EMV, el perro fue encontrado en su día por una familia que no llegó a llevar al animal al veterinario y, pensando en el bienestar del animal, decidió quedárselo. El perro durante todos estos años "ha estado bien cuidado, ya que está en perfectas condiciones, alimentado y sano", asegura Leticia. Hoy Cody ya tiene 15 años y muestra el envejecimiento propio de la edad.

La sorpresa llegó cuando un reciente paso por el veterinario en Gilet hizo saltar las alarmas. Y es que el can se había vuelto a escapar de su segunda familia y tras la lectura del microchip se reveló la identidad de su verdadera dueña. La Policía contactó con ella y posteriormente la puso en comunicación con Mari Carmen, la mujer que, recientemente, había encontrado al perro.

Como esto le permitió volver a ver a su mascota, Leticia no dudó en quedar con ella. El reencuentro, aunque cargado de simbolismo, fue emocionalmente complejo pues, según explica, su perro Cody, tras 13 años, no la reconoció.

Ahora tiene nueva dueña

Ambas acordaron que lo mejor para el animal era que siguiera con la mujer que lo encontró hace poco.

Leticia, la primera dueña, ya tiene varios animales y no puede hacerse cargo de él. Por ello, decidieron que el animal se quedase con la tercera familia, que le había abierto las puertas de su casa.

Como la casualidad ha querido que esta última resida también en el Port de Sagunt, Leticia asegura que lo ve prácticamente a diario, ya que mantiene el contacto con Mari Carmen.

Una historia que, pese a su giro inesperado, deja una sensación agridulce: la dueña original ha podido cerrar una herida abierta desde hace más de una década, mientras que el perro seguirá disfrutando de sus últimos años en una familia acompañado de otros animales.