La patronal de Morvedre pide mejores condiciones para la inversión en redes eléctricas

La Asociación Empresarial del Camp de Morvedre (Asecam) se ha sumado a la petición de una modificación del planteamiento regulatorio para las redes eléctricas que pretende aprobar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que, a su juicio, "supondrá más dificultades para la inversión en este sector y que, por lo tanto, afectará a proyectos industriales, empleo y la oportunidad industrial que supone para España actualmente la descarbonización".

«Tenemos industria que está dispuesta a acometer la transformación y resulta necesario atender sus necesidades, pero estamos a punto de perder la oportunidad y poner en riesgo cientos de miles de millones en inversiones pues la industria se está encontrando con redes saturadas, acceso limitado y un marco regulador que no incentiva que se hagan este tipo de inversiones para seguir creciendo», ha afirmado la presidenta de ASECAM, Cristina Plumed.

Según datos oficiales, actualmente, el 87% de los nudos de la red están saturados y solo una de cada diez solicitudes de acceso es concedida algo que dificulta la inversión para la implantación de nueva industria en nuestro país. Y es que, mientras la CNMC quiere aprobar un nuevo marco retributivo de las redes eléctricas para los próximos seis años, con una tasa de retribución del 6,58%, países como Portugal o Reino Unido mejoran estas condiciones para invertir en redes lo implica facilidades para la implantación industrial y el crecimiento económico y empresarial de esos países.

«Consideramos que las redes eléctricas españolas no pueden tener menos atractivo para invertir que la de los países de nuestro entorno ni menos atractivo que la inversión en ferrocarril y aeropuertos en España cuya tasa de retribución, la propia CNMC la ha situado en un 7,73% en el caso de ADIF y un 8,03% en el caso de AENA. Resulta incoherente que un mismo regulador actúe con esa falta de homogeneidad frente a otros sectores económicos en España», ha señalado Plumed.

Recapacitar

La presidenta de ASECAM considera que, si la CNMC no recapacita sobre este planteamiento regulatorio para las redes eléctricas, «la industria de nuestro país se va a quedar atrás en un momento en el que la inversión productiva es más necesaria que nunca».

Por ello, desde la patronal comarcal se solicita a la CNMC que "tenga en cuenta la situación de la industria y reaccione modificando su propuesta" y estableciendo unas condiciones que garanticen las inversiones necesarias que permitan materializar la demanda real de conexión a la red que desde el sector industrial se está solicitando.