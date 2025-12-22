Así transcurrió la II Gala del Deporte en Canet

Ante un Auditorio municipal de Canet d’en Berenguer en el que no quedaba un asiento vacío, 40 atletas de distintas disciplinas recibieron el homenaje de sus vecinos y vecinas. Los principales protagonistas fueron, por sus méritos, al judoca Daren Makoly, la corredora Livia Guillén, y la exfutbolista Cintia Montagut. Pero también tuvieron un protagonismo destacado el equipo juvenil del Club de Fútbol, por su ascenso a Liga Nacional en 2023, el club de montañismo Rotipet, por sus ascensiones de alpinismo extremo al Aneto y al Mont Blanc du Tacul, y el equipo de Gimnasia Rítmica, que realizó una exhibición y dejó constancia de su elevado nivel.

Según destacó en su discurso Pere Antoni, alcalde de Canet, “esta II Gala del Deporte pone en valor no solo la calidad, sino también la cantidad y la enorme variedad de deportistas que tenemos en Canet d’en Berenguer. También quiero dar mi enhorabuena a todos los deportistas que hoy habéis recibido este reconocimiento, y, cómo no, a vuestros entrenadores y entrenadoras, porque sin su trabajo, su dedicación y su confianza constante, nada de esto sería posible”.

Por su parte, el concejal de Deportes Rubén Furió en su intervención, recordó que la cita no solo pretendía rendir homenaje a los que se han subido a lo más alto del podio, sino a todos los y las que, cada día, intentan mejor como deportistas. Y, para ellos, recordó la famosa frase atribuida al boxeador Larry Holmes “que nos enseñó que no hay que contar cuántas veces caes, sino cuántas te levantas. Por eso esta gala es para premiar a los que se esfuerzan y para sentirnos orgullosos de los que han llevado el nombre de Canet tan alto y por toda España”.

Momento de la actuación. / Jorge Miguel Jaime

Durante la ceremonia se reconocieron las hazañas de deportistas como Daren Makoly Pranjkic, del Club de Judo de Canet (Campeón Autonómico 2025 y bronce Nacional 2025 en modalidad de judo; Subcampeón Nacional 2024 y bronce Nacional 2025 en modalidad de sambo); la joven Livia Guillén, del club Tricanet, Campeona de España de duatlón en Alcobendas, 4ª en Fuente Álamo en sprint élite, Subcampeona de España de triatlón en distancia sprint, Campeona de España en triatlón super sprint; campeona de España por selecciones autonómicas, subcampeona de España por relevos mixtos en autonomías; y campeona autonómica de triatlón; y Cintia Montagut, exjugadora de fútbol profesional.

También hubo espacio para los deportes de equipo, como el juvenil del Club de Fútbol, por su ascenso a Liga Nacional en 2023, o el club de montañismo Rotipet, por sus ascensiones de alpinismo extremo al Aneto y al Mont Blanc du Tacul.

Asimismo, se reconoció a más de 40 equipos y deportistas que han logrado ascensos o alcanzado el podio en competiciones autonómicas y nacionales. Durante la gala también se rendirá homenaje a personas que han colaborado durante muchos años en el desarrollo y promoción del deporte en el municipio.