El Club de Halterofilia Sagunto logra varias medallas autonómicas

El Campeonato Autonómico Máster de Halterofilia 'Trofeo Toni Gordó' dejó buen sabor de boca a la halterofilia de Sagunt. El evento, "una de las citas más destacadas del calendario autonómico", reunió en Alzira a levantadores y levantadoras de toda la Comunitat Valenciana pero el Club de Halterofilia Sagunto fue "uno de los grandes protagonistas de la jornada, tanto por la amplia participación como por los excelentes resultados obtenidos", según cuentan desde esta última entidad.

Chicas Master del Club. / Levante-EMV

Gran representación

El club saguntino presentó representación en numerosas categorías. En M40 compitieron Norberto García, Raúl Sebastiá y Patrick Bort; en W45 lo hizo Rebeca Vélez; en M50 participaron Manuel Suárez y Luis Bellvis; en M35 estuvieron Eduardo Vázquez y Sergio Criado; en W40 compitió Laura Chavero; en W35 tomaron parte Sahila Ariño, Gisela Esteve, Marta Casas y María Peralta; mientras que en M45 participó Agustín Tadeo.

Los resultados "confirmaron el buen momento del club", tal y como afirman desde la directiva. Sergio Criado se proclamó campeón autonómico en su categoría con un total olímpico de 255 kilos, al igual que Gisela Esteve, que logró la medalla de oro con 139 kilos. Las platas fueron para Laura Chavero, con 133 kilos, y Sahila Ariño, con un total de 117 kilos. Además, subieron al tercer escalón del podio Luis Bellvis (154 kg), Raúl Sebastiá (176 kg), Rebeca Vélez (120 kg) y Marta Casas (118 kg), todos ellos en sus respectivas categorías.

Podio de los chicos Master del Club. / Levante-EMV

Alto nivel competitivo

Desde el Club de Halterofilia Sagunto se ha querido destacar también la actuación del resto de integrantes del equipo, que, pese a no lograr medalla, "demostraron un alto nivel competitivo y un gran compromiso durante toda la competición", añaden. El club ha subrayado asimismo la implicación y dedicación del entrenador Sergio Criado, así como el constante apoyo del público y de los familiares que acompañaron al equipo durante la jornada.

La actuación en Alzira refuerza el orgullo de la entidad de Camp de Morvedre por su equipo máster, "ejemplo del trabajo, el esfuerzo y el compañerismo que caracterizan al Club de Halterofilia Sagunto", concluyen.